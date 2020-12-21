COVID-19 в Кишиневе: новых заражений меньше, но есть тревожные показатели

Несмотря на то что еженедельное количество случаев заражения коронавирусом в столице уменьшается, число крайне тяжелых пациентов и летальность продолжают расти.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Глава Управления соцобеспечения и здравоохранения Кишинева Татьяна Бучарски на оперативном заседании муниципальных служб представила информацию об эпидемиологической ситуации в городе.

По ее словам, после восьми недель непрерывного роста количества новых зарегистрированных случаев COVID-19 на прошлой неделе наконец произошло небольшое снижение по сравнению с предыдущей. Однако количество пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии продолжает расти. Увеличивается и число летальных исходов.

Согласно данным, предоставленным медицинскими структурами, всего на национальном уровне зарегистрировано 135 207 подтвержденных случаев, а на уровне муниципия Кишинев — 56 764.

Из них почти 57 тысяч — в Кишиневе. Вылечились 40 855 пациентов, 898 умерли.

Как отметила Бучарски, серьезной проблемой является рост числа врачей, инфицированных коронавирусом.

"У нас все меньше и меньше медицинских работников, потому что они тоже заражаются, причем не столько на работе, сколько в социуме. У нас очень большой кризис медицинских работников", — уточнила Бучарски.

В столице для пациентов с коронавирусом подготовили 1172 койки и 200 дополнительных мест. Из них заняты 996. Среди госпитализированных у 56 пациентов крайне тяжелое состояние, 5 подключены к аппаратам ИВЛ. В тяжелом состоянии — 331 пациент, 58 — в состоянии средней тяжести.

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