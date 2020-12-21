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Больница для больных COVID-19 в Великобритании

В Молдове ожидается принятие решений по ситуации с новым штаммом SARS-CoV-2

© Inquam Photos / DANIEL LEAL-OLIVAS
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (171)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201221/32971589/v-moldove-ozhidaetsya-prinyatie-reshenij-po-situacii-s-novym-shtammom-sars-cov-2.html

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в понедельник обсудит действия в связи с ситуацией в Великобритании, где обнаружен новый штамм коронавируса.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. В связи с эпидемиологической ситуацией в Великобритании, где обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, молдавская Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья соберется в понедельник, чтобы принять решение относительно ограничений на сообщение с этой страной.

Эмблема ВОЗ на входе в здание штаб-квартиры организации в Женеве.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
ВОЗ — о новом штамме коронавируса: будем сообщать по мере поступления данных

Об этом Sputnik Молдова сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Напомним, что новый, еще более заразный штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, появился и в Италии, а также в ряде других государств.

Это стало причиной прекращения авиасообщения с Великобританией таких стран, как Нидерланды, Бельгия, Германия, Австрия, Франция, Италия, Болгария, Ирландия, Эстония, Аргентина, Канада, Марокко, Финляндия, Латвия и Колумбия. Кроме того, Швейцария закрыла небо для Британии и ЮАР; Турция не принимает рейсы из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР.

Саудовская Аравия закрывает границы на неделю.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что изучает ситуацию в связи с обнаруженной мутацией коронавируса. По сообщению британских эпидемиологов, новая разновидность ковида на 70 процентов заранее, чем уже знакомый SARS-CoV-2. Однако предполагается, что эта мутация не приводит к более тяжелому течению болезни.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (171)

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Теги:
коронавирус


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