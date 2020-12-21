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Ион Чебан

Мэр Кишинева потребовал созвать мункомиссию по общественному здоровью

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (175)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201221/32972870/mar-chisinau-potreboval-sozvat-munkomissiyu-po-obschestvennomu-zdorovyu.html

Комиссия по общественному здравоохранению может официально запретить празднование окончания года в барах и ресторанах и ввести новые правила поведения для снижения уровня коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан потребовал созыва заседания муниципальной комиссии по здравоохранению. Такое требование градоначальник озвучил во время еженедельного заседания муниципальных служб. 

На кишиневской улице.
© Photo : Miroslav Rotari
Чебан об обязательном ношении масок: давайте перестанем жаловаться

Чебан рассказал, что накануне он наведался в несколько заведений общественного питания, обнаружив, что там не соблюдаются нормы защиты от COVID-19.

Ввиду участившихся случаев заболевания коронавирусом мэр потребовал созыва заседания Комиссии по общественному здравоохранению для установления правил защиты в барах и ресторанах столицы.

"Число инфицированных растет. Несмотря на эту страшную статистику, вижу, как очень многие работают без термометрии, без дезинфицирующих средств и социального дистанцирования. Более того, в соцсетях наблюдаю посты, где люди рассказывают о том, что ходят на праздники, и им это нравится", — заявил Чебан. 

Он сообщил, что с представителями сектора HoReCa велись переговоры о запрете вечеринок во время зимних праздников, но не все менеджеры ресторанов откликаются на запросы муниципальной администрации.

Комиссия по общественному здравоохранению может официально запретить празднование окончания года в барах и ресторанах и ввести новые правила поведения для снижения уровня распространения коронавирусной инфекции.

В заключение он отметил, что в муниципии борются с пандемией: по возможности открывают новые больницы, палаты, оснащают их оборудованием, но "есть большая проблема — это человеческие ресурсы, недостаток медицинского персонала".

В столице предусмотрено 1172 койки для инфицированных коронавирусом. Из них заняты 996, сообщила на заседании глава муниципального управления здравоохранения Татьяна Бучарски. В муниципии в целом зарегистрировано 56 764 случая заболевания, 898 из них закончились летальным исходом.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (175)

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