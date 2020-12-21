Протесты фермеров продолжаются: в Кишинев приедет колонна тракторов

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Сельхозпроизводители с юго-востока Молдовы пригнали сельхозтехнику в населенный пункт ​​Тудора Штефан-Водского района, откуда колонной отправятся в Каушаны, а затем — в Кишинев. Информация об этом была опубликована в социальных сетях.

Фермеры заявляют: если власти не выполнят их требования, они заблокируют национальные трассы. Сельхозпроизводители из Каушанского района сообщили Sputnik Молдова, что в понедельник лидеры протестующих в столице продолжат диалог или попытаются провести переговоры с правительством. Если они не увенчаются успехом, то во вторник фермеры возобновят акции протеста.

Как отметил сельхозпроизводитель из Каушан, это наиболее вероятный сценарий, учитывая, что власти, похоже, не готовы удовлетворить все основные требования фермеров.

Протест аграриев в одном видео: от стычек с полицией до перекрытия площади>>>

В то же время один из лидеров протестующих Ион Плэмэдялэ рассказал для Sputnik Молдова, что фермеры не отказываются от протестов. Он уточнил, что в понедельник аграрии со всех районов протестуют индивидуально, а 22 декабря в 10.00 они снова соберутся на акцию протеста на площади Великого национального собрания, где находится часть сельхозтехники.

Ранее фермеры заявили, что будут оказывать давление на Кабмин, чтобы тот принял благоприятное для них решение. Аграрии говорят, что готовы блокировать здание парламента, правительства, а также таможню и аэропорт.

К настоящему времени протестующие добились от властей сохранения ставки НДС в сельском хозяйстве на прежнем уровне — в 8%. Фермеры заявляют: им только пообещали, что после отмены "закона о миллиарде" они получат компенсацию в три тысячи леев с гектара для сельскохозяйственных культур второй группы, пострадавших от засухи, однако документально это пока не оформлено.

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