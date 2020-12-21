Молдова приостанавливает авиасообщение с Великобританией: что надо знать

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья обсудила действия в связи с ситуацией в Соединенном Королевстве, где обнаружен новый штамм коронавируса.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Молдова приостанавливает авиасообщение с Великобританией с полуночи 23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе правительства в понедельник.

"Республика Молдова приостанавливает все пассажирские рейсы в и из Великобритании начиная с 23 декабря 2020 года с 00.00. Решение приняла сегодня Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в целях предотвращения распространения нового штамма коронавируса SARS CoV 2, выявленного в Великобритании", — сказано в сообщении Кабмина.

По данным источника, информацию о новом штамме подтвердили органы, ответственные за сектор здравоохранения Великобритании, а также Всемирная организация здравоохранения.

"Таким образом, с завтрашней полуночи Молдова приостановит авиарейсы, в том числе пассажирские чартеры с Великобританией. При этом с 23 декабря с 00.00 будет запрещено прибытие в Международный аэропорт Кишинева пассажиров, которые совершили пересадку в Великобритании", — отметили в Кабмине.

Ранее авиасообщение с Великобританией прекратили Нидерланды, Бельгия, Германия, Австрия, Франция, Италия, Болгария, Ирландия, Эстония, Аргентина, Канада, Марокко, Финляндия, Латвия и Колумбия. Кроме того, Швейцария закрыла небо для Британии и ЮАР; Турция не принимает рейсы из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что изучает ситуацию в связи с обнаруженной в Великобритании мутацией коронавируса. По сообщению британских эпидемиологов, новая разновидность ковида на 70 процентов заранее, чем уже знакомый SARS-CoV-2. Однако предполагается, что эта мутация не приводит к более тяжелому течению болезни.

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