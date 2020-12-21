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Ион Чебан.

Резкое заявление примара Кишинева: возможно, надо кого-то отправить в отставку

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Тема:
События Кишинева (136)
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Sputnik Молдова
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Столичный градоначальник недоволен положением дел в городе. По его словам, во дворах полнейший хаос.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан обеспокоен состоянием столичных дворов и пригрозил возможными отставками.

Автомобильный мост в Кишиневе
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Мосты в Кишиневе нуждаются в немедленном ремонте — Ион Чебан

"В выходные я посетил несколько дворов многоквартирных домов столицы. Их состояние оставляет желать лучшего. Если на центральных улицах чисто, то во дворах, к большому сожалению, полнейший хаос", — уточнил Чебан.

По его словам, он попросил управление Autosalubritate пересмотреть время работы.

"Также мы создадим новую службу, рабочую группу, комиссии. Со следующей недели я буду заходить в случайно выбранные дворы и проверять в них чистоту", — сообщил градоначальник.

Он обратил внимание и на другую проблему — после работ компаний, меняющих подземные коммуникации, не устраняется беспорядок.

"После Apă-Canal дворы выглядят как после войны. К сожалению, такая ситуация встречается повсеместно. У нас и так нет улиц и дворов домов в хорошем состоянии, и мы стараемся хоть как-то поддерживать в чистоте то, что есть. Возможно, надо кого-то отправить в отставку, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки", — сказал примар.

Он потребовал провести проверки по каждому адресу.

"Сейчас конец декабря, и я даже не могу представить с точки зрения погодных условий, как можно заделать эти траншеи и ямы. Ровно через неделю я запрошу информацию и надеюсь, что меры будут приняты. Назначил ответственного за этот процесс", — сказал Чебан.

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Тема:
События Кишинева (136)

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