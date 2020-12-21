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Башкан Гагаузии Ирина Влах.

В Гагаузии приветствуют принятие закона о функционировании языков в Молдове

© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201221/32976082/v-gagauzii-privetstvuyut-prinyatie-zakona-o-funktsionirovanii-yazykov-v-moldove.html

Чем больше возможностей для изучения языков будет в стране, тем комфортнее станут себя чувствовать ее жители, считает глава автономии Ирина Влах.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах приветствовала принятие парламентом Молдовы закона о функционировании языков в республике. Об этом она заявила на ежегодной итоговой пресс-конференции в Комрате. Глава автономии считает, что закон будет способствовать изучению функционирующих в Гагаузии языков.

"Для нас очень важно, чтобы мы могли развивать и сохранять наш родной язык. В Гагаузии функционируют три языка: государственный, русский и гагаузский. Чем больше будет возможностей для изучения и использования этих языков, тем лучше", — заявила Влах.

По ее словам, задача властей региона — предоставить возможность выбора для родителей: отдать ребенка в школу с румынским, русским или гагаузским языком обучения.

Ирина Влах
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Конечно же, мы приветствуем принятие закона о функционировании языков. Для нас очень важно, чтобы жители автономии чувствовали себя комфортно в Республике Молдова. Очень важно, чтобы были условия, чтобы говорить на этих трех языках. Пока таких возможностей нет", — отметила Влах.

Депутаты молдавского парламента 16 декабря 55 голосами утвердили в окончательном чтении законопроект о функционировании языков, закрепляющий в том числе статус русского языка как языка межнационального общения.

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