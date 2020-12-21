Госбюджет на 2021 год утвержден: что ждет жителей Молдовы в новом году

Игорь Додон рассказал об основных положениях государственного бюджета и налогово-бюджетной политики на будущий год.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон утвердил в понедельник Закон "О государственном бюджете на 2021 год" и Закон "О внесении изменений в некоторые нормативные акты (бюджетно-налоговая и таможенная политика)". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, основные положения закона о бюджете на 2021 год касаются поддержки деловой среды, выплаты заработных плат, здравоохранения и социальной политики.

"Согласно Закону, продолжится субсидирование рабочих мест, субсидирование процентов по кредитам, полученным экономическими агентами от коммерческих банков, предоставление кредитов на льготных условиях малым и средним предприятиям, возмещение НДС в счет уплаты налогов на заработную плату для сельскохозяйственных экономических агентов, пострадавших от стихийных бедствий", — уточнил Додон.

Он обратил внимание, что выделяются деньги на строительство дорог в населенных пунктах, водопроводов в селах, на ремонт крыш в школах, детских садах, больницах.

"Планируются мероприятия по поддержке сотрудников бюджетной сферы, а также медицинского персонала путем реализации очередного этапа повышения заработной платы на 30% с 1 января 2021 года", — подчеркнул действующий президент.

Додон напомнил, что в июне 2020 года он выдвинул инициативу по удвоению заработной платы медицинским работникам. Первое повышение на 30% было 1 сентября, второе, также на 30%, произойдет 1 января 2021 года, а после корректировки бюджета летом 2021 года планируется заложить новое повышение зарплат медперсоналу еще на 40%.

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