Официально: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось за сутки

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове подбирается к 136 тысячам.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 703 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.

Отмечены три эпизода "импорта" инфекции: из Великобритании — два, из Германии — один.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 135 910.

За минувшие 24 часа проведено 1637 тестов, при этом повторно — 212.

Коронавирус выявлен в том числе у 31 медработника: 11 врачей, 17 медсестер и трех сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 233 пациента (из них 60 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1380 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 120 015 человек.

Зафиксированы еще 26 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2778.

"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты выражает искренние соболезнования скорбящей семье и коллегам в связи со смертью 49-летней Анджелы Сквыровой, которая работала медсестрой во флорештском подразделении Центра общественного здоровья в Сороках. Ее госпитализировали 23 ноября в районную больницу Флорешт", — сообщили в Минздраве.

В структуре подчеркнули, что к настоящему моменту из-за осложнений, вызванных COVID-19, в Молдове скончались 64 медработника.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в республике вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova