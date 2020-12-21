Конституционный суд Молдовы ответил PAS: что решила инстанция

Судьи КС высказались по поводу обращения, поданного партией "Действие и солидарность" (PAS), которое касается в том числе деятельности Национального органа по неподкупности.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Конституционный суд Молдовы приостановил действие закона, который касается в том числе Национального органа по неподкупности. С соответствующим запросом обратился ранее депутат от фракции PAS Серджиу Литвиненко.

"Конституционный суд Молдовы удовлетворил ходатайство о приостановлении действия закона №244 от 16 декабря 2020 года о внесении изменений в некоторые нормативные акты (проект №495 от 4 декабря 2020 года), представленное депутатом Серджиу Литвиненко. Опротестованный закон касается в том числе компетенции Национального органа по неподкупности и способов ее реализации", — сообщается на официальном сайте инстанции.

Закон о внесении изменений в некоторые нормативные акты, который был принят парламентом на прошлой неделе, также включает поправки к закону о функционировании Национального органа по неподкупности. По мнению депутата PAS, с принятием этого акта все, кто стал владельцем имущества незаконно, не смогут быть привлечены к ответственности.

"Учитывая, что деятельность Национального органа по неподкупности практически парализована, никаких дел по "незаконному обогащению" существовать не может. В среднесрочной и долгосрочной перспективе закон может сделать невозможным наказание тех, кто разграбил страну", — написал Литвиненко в Facebook.

Народный избранник считает закон неконституционным, поскольку тот не отвечает критериям ясности, противоречит концепции верховенства закона, нарушает принцип отсутствия обратной силы и был принят с нарушением Основного закона и Регламента парламента.

Ранее депутаты от нескольких оппозиционных фракций заявили, что подадут в Конституционный суд жалобы на ряд законов, принятых парламентом 16 декабря. Так, закон о функционировании языков на территории Республики Молдова был оспорен в КС депутатом от Партии национального единства Октавианом Цыку. Однако суд отклонил его обращение, так как на момент проверки не было обнаружено оснований для приостановления действия документа. "Автор запроса не представил аргументов в связи с возможным ущербом и неизбежными и непоправимыми негативными последствиями применения оспариваемого закона", — говорится в решении КС.

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