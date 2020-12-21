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Школа. Архивное фото.

Данные Минобразования: что происходит в школах и детсадах Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (178)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201221/32979761/dannye-minobrazovaniya-chto-proiskhodit-v-shkolakh-i-detsadakh-moldovy.html

В министерстве уточнили, каково положение дел в учебных заведениях республики в условиях пандемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. В Молдове семь общеобразовательных учреждений работают в дистанционном режиме из-за карантина, что меньше, чем неделей ранее. На "удаленке" находятся 279 классов вместо 398. Такие данные приводит Министерство образования, культуры и исследований республики в понедельник.

"Число учащихся, у которых подтвердился COVID-19, составило 425, а 8540 школьников находятся на самоизоляции. Коронавирус выявлен у 514 учителей, еще 305 - на самоизоляции. Из вспомогательного персонала вирус диагностирован у 143 человек, а 133 помещены на самоизоляцию", — пояснили в министерстве.
Ситуация в молдавских школах и детсадах в связи с пандемией COVID-19
© Sputnik
Ситуация в молдавских школах и детсадах в связи с пандемией COVID-19

Как уточнили в Минобразования, из 1398 частных и государственных дошкольных учреждений возобновили работу 1328.

Обучение на удаленке
© Sputnik / Mihai Caraus
Школы Молдовы перешли на онлайн-режим занятий

"На данный момент 26 учреждений и 44 детские группы находятся на карантине", — подчеркнули в структуре.

Сообщается, что вирус подтвердился у 9 детей, 137 дидактических кадров и 92 работников вспомогательного персонала. В самоизоляции находятся 2073 несовершеннолетних, 201 педагог и 284 сотрудника вспомогательного персонала.

Неделей ранее на карантине находились 27 садиков и, соответственно, 55 групп.

Обстановка в профтехучилищах и вузах

Что касается профтехучилищ, то за 14-18 декабря вирус подтвердился у 8 учащихся, 18 учителей и 9 сотрудников вспомогательного персонала. При этом шесть групп переведены на самоизоляцию.

За аналогичный период COVID-19 выявили у 34 студентов вузов, 20 преподавателей и 8 работников вспомогательного персонала. На самоизоляции — 91 студент, восемь педагогов и 6 сотрудников вспомогательного персонала.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в республике вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (178)

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