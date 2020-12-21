Примар Кишинева объявил об изменениях, которые ждут столицу

Градоначальник раскритиковал пестрые вывески на фасадах зданий и показал, как могут выглядеть улицы без такой рекламы.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан сообщил, что планируется разработать для муниципалитета документ, который бы четко регламентировал, как должны выглядеть вывески.

"Единый визуальный код для фасадов зданий столицы. Для этого мы намерены разработать для муниципалитета документ, который четко регламентировал бы, как должны выглядеть вывески экономических агентов", — написал Чебан на своей странице в Facebook.

По его словам, на минувшей неделе у него состоялась встреча с группой молодых волонтеров, которые уже разработали два вапманта и в настоящее время работают над третьей, улучшенной версией. Она, как отметил градоначальник, и будет представлена в начале февраля.

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"Призываем всех предпринимателей отказаться от пестрых вывесок и обилия пластика в пользу небольших, но стильных вывесок. В разработанных кодах есть несколько красивых, очень продуманных примеров. Знаю, что некоторые компании сделали это, некоторые рестораны изменили свои названия, и мы приветствуем это и поощряем их показывать пример", - уточнил примар.

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