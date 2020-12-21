Бюджетные страсти: как Молдова вступает в 2021 год

Главный экономический документ республики утвержден и парламентом, и президентом. Остались формальности — публикация в "Официальном мониторе". С какими показателями страна готовится вступить в новый год, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. У Молдовы фактически есть госбюджет на 2021 год, действующий президент Игорь Додон утвердил в понедельник Закон "О государственном бюджете на 2021 год" и Закон "О внесении изменений в некоторые нормативные акты (бюджетно-налоговая и таможенная политика)". Документы вступят в силу 1 января наступающего года после того, как их опубликуют в "Официальном мониторе" (Официальный вестник правовой информации). Что из себя представляет главный экономический документ на следующий год, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

Несколько фактов о госбюджете

Главный экономический документ страны принят голосами 56 депутатов на заседании 16 декабря. Основные параметры документа:

доходы в будущем году запланированы на уровне 41,415 миллиарда леев, а это на 11,3% больше, чем было принято на 2020-й. Как пояснили в парламенте, увеличение доходов связано с ростом налоговых поступлений и сборов, а также притока грантов;

расходы составят 55,399 миллиарда леев (+4,1% в сравнении с госбюджетом, который был принят на 2020 год). Затраты, как отметили в парламенте, определяются целями бюджетной политики в среднесрочной перспективе;

дефицит бюджета оценивается в 13,984 миллиарда леев. Источниками финансирования дефицита будут как внутренние (приобретение доли в уставном капитале, средства от продажи государственного публичного имущества и активов банков в процессе ликвидации, выпуска и погашения государственных ценных бумаг), так и внешние источники;

ожидается, что на 31 декабря 2021 года внутренний госдолг не должен превысить 36 350,6 миллиона леев, а внешний — 48 504,6 миллиона леев (2668 миллиона долларов).

"Проект госбюджета на следующий год разрабатывался на основе прогноза макроэкономических показателей на 2021-2023 годы с учетом влияния пандемии и произошедших в 2020-м природных катаклизмов на экономику страны, а также целей налогово-бюджетной и таможенной политики", — заявил депутат-социалист Петру Бурдужа.

По его словам, учитывались и приоритеты, которые следуют из программы правительства, а также другие документы.

"В ходе рассмотрения проекта перед вторым чтением поступило 138 дополнений, согласно которым предлагалось внести изменения в текст проекта закона, в приложения, предполагая увеличение расходов на сумму примерно в 1,9 миллиарда леев. Правительство высказалось по поводу всех этих дополнений", — сказал депутат.

Пояснение и негодования

Во фракции социалистов разъяснили принятые парламентом законы о госбюджете и налогово-бюджетной политике. В частности, депутаты "не поддержали правительство в том, что касается изменения ставок НДС в сельском хозяйстве. Они не повысились до 12%, а остались на уровне 8%".

Социалисты выступили с уточнениями по принятому "бюджетному пакету">>>

Представители фракции уточнили, что принятый госбюджет включает в себя много положительных пунктов: предусмотрено увеличение расходов (всего более 1,2 миллиарда леев) не только на медработников, но и практически на весь бюджетный сектор, а именно на повышение зарплат. Планируется еще раз увеличить зарплаты медработникам — на 30%. К предусмотренным в госбюджете инвестициям в размере 1,6 миллиарда леев парламент добавил еще порядка 400 миллионов леев. Капитальные инвестиции достигнут рекордной отметки, превысив 2 миллиарда.

Лидеры PAS, Демократической партии и парламентской платформы Pro Moldova осудили прошедшее в 16 декабря голосование в парламенте.

Одна из главных претензий оппозиции — их не оповестили, что законопроект о госбюджете и другие бюджеты будут рассматривать именно 16 декабря. До обсуждения этих проектов депутаты от оппозиционных фракций покинули заседание, вернувшись лишь к его окончанию.

"Плоский" бюджет

Экономический эксперт Виорел Гырбу считает, что бюджет на 2021 год достаточно "плоский".

"Этот документ исходит из тех же подходов, что были и ранее, то есть он особо не изменился по отношению к тому, что было. Не видим большого роста расходов на экономическую часть. Экономика сейчас находится в плохом состоянии, но больших расходов на виды деятельности не видно", — сказал аналитик.

По его словам, это подтверждает реакции людей, которые задействованы в сельскохозяйственной отрасли, в транспортном секторе и других.

"Очень многие недовольны тем, как выглядит бюджет на 2021 год", — сказал Гырбу.

Как считает эксперт, главный экономический документ страны не учитывает социальные или экономические проблемы, с которыми сталкивается общество, исходя из коронавирусного кризиса в нынешнем и в будущем году.

Что будет с зарплатами и пенсиями в 2021 году

Проблем с выплатой заработной платы и пенсий в 2021 году не будет, считает экономический эксперт.

"Разумеется, можно еще больше ухудшить ситуацию в Молдове, чтобы денег не хватало даже на зарплаты и пенсии, но эти выплаты, кажется, не доходят и до половины расходов национального бюджета республики. Не знаю, что может произойти такого ужасного, чтобы в бюджете нельзя было найти средства, чтобы покрыть эти затраты", — сказал Гырбу.

Он обратил внимание, что если денег в бюджете будет хватать исключительно на выплату зарплат и пенсий, то это будет означать крах — "нельзя такого допустить".

"Те, кто говорит, что нет выплаты зарплат и пенсий, явно спекулируют. Мы все понимаем, что пенсии и зарплаты у нас в стране маленькие. Они должны увеличиваться. Но чтобы мы не могли оплатить такие низкие зарплаты и пенсии, мне кажется, что мы не дошли до такого уровня в стране", — сказал Гырбу.

Снижение пенсионного возраста и возможности государства

Скорее всего, 2021-й станет восстановительным для национального хозяйства, заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономический аналитик Роман Киркэ.

"Сейчас мы наблюдаем последний этап пандемии, когда в мире появилась вакцина, начинается процесс иммунизации. Это означает, что следующий год будет и в Молдове не полностью пандемическим. Это приведет к возвращению всех компаний в стране к работе, к формированию ВВП", — сказал эксперт.

Возможное скорое открытие границ и расширение экспортных поставок из республики также создают определенную "подушку безопасности" для работы правительства Молдовы. Киркэ напомнил, что положительные тенденции в национальной экономике уже просматриваются, — в декабре 2020-го дефицит бюджета на следующий год сократился с 17 до 14 миллиардов леев.

"Но возникнет еще одно затруднение — будет ли возможность у правительства найти средства на выплату пенсий тем, кто в 2021-м по новому закону раньше отправится на заслуженный отдых. Но эту сумму можно будет найти у внешних кредиторов", — добавил собеседник.

Краеугольным камнем для поддержки национальной экономики он назвал и подписание меморандума с Международным валютным фондом. Перспектива уже просматривается, поскольку Кабмин Молдовы выполнил все взятые на себя в этом плане обязательства. Киркэ заключил: если документ подпишут, у правительства не будет никаких проблем с начислением населению зарплат, пенсий и социальных выплат.

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На что обращает внимание действующий президент

По словам Додона, основные положения закона о бюджете на 2021 год касаются поддержки деловой среды, выплаты заработных плат, здравоохранения и социальной политики.

"Согласно Закону, продолжится субсидирование рабочих мест, субсидирование процентов по кредитам, полученным экономическими агентами от коммерческих банков, предоставление кредитов на льготных условиях малым и средним предприятиям, возмещение НДС в счет уплаты налогов на заработную плату для сельскохозяйственных экономических агентов, пострадавших от стихийных бедствий", — уточнил Додон.

Он обратил внимание, что выделяются деньги на строительство дорог в населенных пунктах, водопроводов в селах, на ремонт крыш в школах, детских садах, больницах.

"Планируются мероприятия по поддержке сотрудников бюджетной сферы, а также медицинского персонала путем реализации очередного этапа повышения заработной платы на 30% с 1 января 2021 года", — подчеркнул действующий президент.

Додон напомнил, что в июне 2020 года он выдвинул инициативу по удвоению заработной платы медицинским работникам. Первое повышение на 30% было 1 сентября, второе, также на 30%, произойдет 1 января 2021 года, а после корректировки бюджета летом 2021 года планируется заложить новое повышение зарплат медперсоналу еще на 40%.

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