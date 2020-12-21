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Протесты аграриев. Архивное фото

Колонна тракторов направляется к КПП Леушены

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201221/32982711/kolonna-traktorov-napravlyaetsya-k-kpp-leusheny.html

Пункт пропуска на молдавско-румынской границе может быть заблокирован фермерами, которые едут туда на сельскохозяйственной технике.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Группа молдавских аграриев направляется на тракторах к контроль-пропускному пункту Леушены-Албица. Об этом в комментарии Sputnik заявил сельхозпроизводитель из Леовского района Ион Плэмэдялэ.

Протест аграриев, 18 декабря 2020
© Sputnik / Mihai Caraus
Протесты фермеров продолжаются: в Кишинев приедет колонна тракторов

По его словам, на этом КПП фермеры намерены продолжить свои акции протеста против налогово-бюджетной политики на 2021 год.

Он сообщил, что рассматривается возможность блокирования этого поста, если власти не пойдут на их требования.

Впрочем, как отметил собеседник, это крайняя мера.

"Надеемся, что не дойдем до этого, что не придется останавливать людей и автомобили... Но вы же видите, что нас никто не слушает", — заявил Плэмэдялэ.

Ранее сельхозпроизводители с юго-востока Молдовы отправились колонной на тракторах в Кишинев. Аграрии объявили, что организуют во вторник очередную акцию протеста. Фермеры предупредили, если власти не пойдут на выполнение их требований, то они намерены заблокировать трассы национального значения.

До настоящего момента аграриям удалось убедить руководством страны сохранить ставки НДС в сельском хозяйстве на уровне 8%.

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