Протестный вторник в Молдове: кто собирается митинговать

Ранее сельхозпроизводители заявили, что будут оказывать давление на Кабмин, чтобы тот принял благоприятное для них решение. Аграрии говорят, что готовы блокировать здание парламента, правительства, а также таможню и аэропорт.

КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Молдавские аграрии заявили о намерении продолжить акции протеста 22 декабря.

Фермеры возобновили протестные акции в Кишиневе 9 декабря. Именно тогда они вывели тракторы на центральную площадь столицы. Сельхозтехника в течение недели стояла у здания правительства, а затем часть тракторов перебазировалась к подступам здания парламента.

К настоящему времени протестующие добились от властей сохранения ставки НДС в сельском хозяйстве на прежнем уровне – в 8%. Фермеры заявляют, что им только пообещали, что после отмены "закона о миллиарде" они получат компенсацию в три тысячи леев с гектара для сельскохозяйственных культур второй группы, пострадавших от засухи, однако документально это пока не оформлено.

К аграриям подключаются и перевозчики

Совет Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков решил продолжить протестные акции против налогово-бюджетной политики. Об этом сообщил глава структуры Олег Алекса.

"Завтра, 22 декабря, повторно организуем марш транспортной техники перед зданием парламента. Также на этой неделе проведем протест, который включает вывод автомобилей рядом с сельхозтехникой", – отметил Алекса.

По его словам, во вторник транспортники намерены еще раз направить свои требования властям по поводу налогово-бюджетной политики на 2021 год.

Это не первая совместная акция аграриев и перевозчиков. В знак солидарности с фермерами 18 декабря колонна микроавтобусов проехала по центральному проспекту Кишинева, поддерживая протестующих.

"Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков разделяет мнение представителей аграрного сектора о необходимости безотлагательного принятия бюджетных и налоговых мер, направленных на поддержание активности в отраслях экономики, а также сохранение рабочих мест, и осуждает циничное и насмешливое отношение правительства к требованиям протестующих", – говорится в обращении Ассоциации.

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