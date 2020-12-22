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Акция протеста перед парламентом Молдовы

Протестный вторник в Молдове: кто собирается митинговать

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Протесты в Кишиневе (184)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201222/32982885/Protestnyy-vtornik-v-Moldove-kto-sobiraetsya-mitingovat.html

Ранее сельхозпроизводители заявили, что будут оказывать давление на Кабмин, чтобы тот принял благоприятное для них решение. Аграрии говорят, что готовы блокировать здание парламента, правительства, а также таможню и аэропорт.

КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Молдавские аграрии заявили о намерении продолжить акции протеста 22 декабря. 

Протест аграриев, 18 декабря 2020
© Sputnik / Mihai Caraus
Протесты фермеров продолжаются: в Кишинев приедет колонна тракторов

Фермеры возобновили протестные акции в Кишиневе 9 декабря. Именно тогда они вывели тракторы на центральную площадь столицы. Сельхозтехника в течение недели стояла у здания правительства, а затем часть тракторов перебазировалась к подступам здания парламента.

К настоящему времени протестующие добились от властей сохранения ставки НДС в сельском хозяйстве на прежнем уровне – в 8%. Фермеры заявляют, что им только пообещали, что после отмены "закона о миллиарде" они получат компенсацию в три тысячи леев с гектара для сельскохозяйственных культур второй группы, пострадавших от засухи, однако документально это пока не оформлено.

К аграриям подключаются и перевозчики

Совет Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков решил продолжить протестные акции против налогово-бюджетной политики. Об этом сообщил глава структуры Олег Алекса.

Протест транспортников. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове перевозчики грозят всеобщей забастовкой: в чем причина

"Завтра, 22 декабря, повторно организуем марш транспортной техники перед зданием парламента. Также на этой неделе проведем протест, который включает вывод автомобилей рядом с сельхозтехникой", – отметил Алекса.

По его словам, во вторник транспортники намерены еще раз направить свои требования властям по поводу налогово-бюджетной политики на 2021 год.

Это не первая совместная акция аграриев и перевозчиков. В знак солидарности с фермерами 18 декабря колонна микроавтобусов проехала по центральному проспекту Кишинева, поддерживая протестующих.

"Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков разделяет мнение представителей аграрного сектора о необходимости безотлагательного принятия бюджетных и налоговых мер, направленных на поддержание активности в отраслях экономики, а также сохранение рабочих мест, и осуждает циничное и насмешливое отношение правительства к требованиям протестующих", – говорится в обращении Ассоциации.

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Тема:
Протесты в Кишиневе (184)

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