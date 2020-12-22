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Протест аграриев

Видео - Новый протест фермеров в центре Кишинева

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Протесты в Кишиневе (184)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201222/32984217/video-v-tsentre-kishineva-nachinaetsya-novyy-protest-fermerov.html

Ранее сельхозпроизводители заявили, что будут оказывать давление на Кабмин, чтобы тот принял благоприятное для них решение. Аграрии говорят, что готовы блокировать здание парламента, правительства, а также таможню и аэропорт.

КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Молдавские аграрии собрались на новый протест возле здания парламента. К настоящему времени фермеры добились от властей сохранения ставки НДС в сельском хозяйстве на прежнем уровне — в 8%.

Однако у протестующих еще есть повод для недовольства. Они не уверены, что им выплатят компенсацию в три тысячи леев с гектара для сельскохозяйственных культур второй группы, пострадавших от засухи. Возможность выплаты появилась после отмены парламентом "закона о миллиарде", это позволит высвободить финансовые средства для Фонда субсидирования в сельском хозяйстве. 

Фермеры возобновили протестные акции в Кишиневе 9 декабря. Именно тогда они вывели тракторы на центральную площадь столицы. Сельхозтехника в течение недели стояла у здания правительства, а затем часть тракторов перебазировалась к подступам здания парламента.

Протест аграриев, 18 декабря 2020
© Sputnik / Mihai Caraus
Протесты фермеров продолжаются: в Кишинев приедет колонна тракторов

Более того, к протесту присоединяться автомобильные перевозчики, они будут выступать против налогово-бюджетной политики на 2021 год. Об таком намерении сообщил глава Совета Ассоциации работодателей автоперевозчиков Олег Алекса.

"Завтра, 22 декабря, повторно организуем марш транспортной техники перед зданием парламента. Также на этой неделе проведем протест, который включает вывод автомобилей рядом с сельхозтехникой", - отметил Алекса.

Это не первая совместная акция аграриев и перевозчиков. В знак солидарности с фермерами 18 декабря колонна микроавтобусов проехала по центральному проспекту Кишинева, клаксонами поддерживая протестующих.

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Тема:
Протесты в Кишиневе (184)

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