Какой приговор вынесен виновнику ДТП, в котором погибла мэр села Пятра

В Оргеевском районе вынесли приговор водителю, сбившему летом примара села Пятра и еще трех человек.

КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Восемь лет тюрьмы получил водитель, севший пьяным за руль и спровоцировавший ДТП, в котором погибли три человека, в том числе примар села Пятра. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как отметили в ведомстве, фигуранта дела также обязали выплатить моральный ущерб семьям погибших в размере 500 тысяч леев, а также еще 12 тысяч государству за судебные издержки.

Трагедия произошла в ночь на 18 июля. Тридцатилетний мужчина, передвигавшийся на автомобиле Mazda по центральной улице села Пятра в направлении города Оргеев, совершая обгон, выехал на тротуар и сбил четверых пешеходов, в том числе примара села Пятра 49-летнюю Марину Цугуй и ее 14-летнего сына. Примар и еще одна женщина 60 лет скончались на месте. В тяжелом состоянии в больницу доставили 21-летнюю девушку, вскоре она также скончалась.

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Подросток, сын примара, получил тяжелые травмы и в настоящее время прикован к постели.

Водитель прошел тест на концентрацию спиртного в выдыхаемом им воздухе, он показал 1,33 миллиграмм алкоголя на литр. В крови виновника ДТП концентрация алкоголя составляла 2,20 граммов на литр.

Совершивший ДТП водитель признал свою вину и объяснил поступок тем, что возвращался с праздничного мероприятия.

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