Ион Чебан: в мунсовете ставят под угрозу проект утилизации мусора в столице

Генпримар призвал городских советников проявить ответственность и проголосовать за документ, который имеет стратегическое значение для муниципия.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан обеспокоен тем, что некоторые местные избранники в Муниципальном совете (МСК) изменили свою позицию по финансированию проекта "Твердые бытовые отходы", намеченного к рассмотрению на заседании во вторник.

Проект предусматривает подписание соглашения о софинансировании кредита между Министерством финансов и примэрией Кишинева.

"К сожалению, некоторые муниципальные советники боятся брать на себя ответственность, чтобы подтвердить свой голос, отданный около месяца назад одному и тому же проекту. Я узнал о том, что некоторые советники не будут повторно голосовать за этот документ, имеющий важное стратегическое значение для муниципалитета", — сообщил Чебан в соцсетях.

Градоначальник отметил, что на заседании MCК, которое состоялось 24 ноября, за это соглашение уже голосовали: изменения были внесены только в название соглашения.

Проект "Твердые бытовые отходы" предусматривает реконструкцию временного полигона в столичном секторе Чеканы в соответствии со стандартами ЕС и модернизациюмусорного полигона в Цынцэренах вместе с обновлением инфраструктуры в этом населенном пункте.

Документом также предусмотрены обновление парка спецтехники и мусороуборочной инфраструктуры предприятия, модернизация перегрузочной станции и установка линии ручной сортировки.

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