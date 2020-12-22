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Новогодняя елка в Кишиневе

В Кишиневе запретили новогодние корпоративы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (185)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201222/32986071/v-kishineve-zapretili-novogodnie-korporativy.html

Комиссия по общественному здравоохранению столичного муниципия опубликовала решение, которое касается запрета на проведение в столице ряда мероприятий.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. В Кишиневе запретили в период с 22 декабря по 15 января проводить все праздничные или корпоративные мероприятия по случаю Рождества и Нового года во всех пунктах общественного питания, а также в учреждениях - независимо от государственного или частного правового статуса.

Ион Чебан
© Sputnik / Osmatesco
Мэр Кишинева потребовал созвать мункомиссию по общественному здоровью

Соответствующее решение приняла муниципальная Чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

Запрещено также проводить любые художественные и развлекательные мероприятия по случаю зимних праздников.

Кроме того, чтобы уменьшить скопление людей в преддверии празднования Рождества и Нового года, Комиссия по общественному здравоохранению внесла изменения и в график работы Центрального рынка. 

Так, 28 декабря и 4 января объявлены рабочими днями, а 2 и 8 января - санитарными.

Мэр Кишинева предупредил о необходимости соблюдать меры безопасности

Созыва заседания муниципальной комиссии по здравоохранению в понедельник потребовал мэр Кишинева Ион Чебан. Он рассказал, что посетил несколько заведений общественного питания в столице и  обнаружил, что там не соблюдаются нормы защиты от COVID-19.

"Число инфицированных (в столице - прим. ред.) растет. Несмотря на эту страшную статистику, вижу, как очень многие работают без термометрии, без дезинфицирующих средств и социального дистанцирования. Более того, в соцсетях наблюдаю посты, где люди рассказывают о том, что ходят на праздники, и им это нравится", — заявил Чебан во время еженедельного заседания муниципальных служб. 

В настоящее время в столице предусмотрено 1172 койки для инфицированных коронавирусом. Из них заняты 996. В муниципии в целом зарегистрировано 56 764 случая заболевания, 898 из них завершились летальным исходом. 

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (185)
Теги:
Кишинев


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