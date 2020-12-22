Транспортники присоединились к протесту аграриев, кто еще может прибыть

На площади Великого национального собрания начались выступления митингующих фермеров. К припаркованным тракторам прибыли пассажирские автобусы, ожидается, что к протесту присоединятся и представители сектора HoReCa.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Автоперевозчики присоединились к акции протеста аграриев. Колонна автобусов прибыла на площадь Великого национального собрания в центре Кишинева, где уже припаркованы трактора фермеров. Начались выступления лидеров протестующих.

В Совете Ассоциации работодателей автоперевозчиков объявили о намерении выступить против налогово-бюджетной политики на 2021 год.

В случае, если требования не будут учтены властями, автоперевозчики готовы вывести на площадь порядка 100 транспортных единиц.

В ходе митинга лидеры протеста объявили, что к их акции могут вскоре присоединиться и представители сектора HoReCa.

Ранее стало известно, что колонна сельхозтехники направилась в сторону контрольно-пропускного пункта Леушень-Албица. Там аграрии планируют провести акцию против налоговой и таможенной политики.

Фермеры сообщали, что будут оказывать давление на правительство, чтобы оно приняло их требования. Они отмечали, что готовы заблокировать парламент, правительство, таможню и аэропорт.

Сельхозпроизводители возобновили протестные акции в Кишиневе 9 декабря. Именно тогда они вывели тракторы на центральную площадь столицы. Спецтехника в течение недели стояла у здания правительства, а затем часть тракторов перебазировалась к подступам здания парламента.

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