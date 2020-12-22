В Израиль не попасть: какие ограничения ввели местные власти

Еще одно государство принимает меры для предотвращения попадания на его территорию нового штамма коронавируса.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Власти Израиля ввели запрет на въезд в страну для всех иностранных граждан, сообщает посольство Республики Молдова в Иерусалиме.

Такое ограничение вступит в силу 23 декабря на 10 дней с возможным продлением срока.

Решение было принято для противодействия ввозу нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании. На данный момент новой мутации вируса в Израиле не обнаружено.

Также 22 декабря 2020 года Кабинет министров Израиля принял решение изолировать всех граждан, прибывающих из-за границы, в специализированных отелях на 14 дней.

Решение вступит в силу 23 декабря начиная с 22.00.

Мутировавший вариант коронавируса был выявлен в Великобритании в сентябре, но широко стал распространяться с середины ноября.

Ряд стран уже объявили о приостановке авиасообщения с Британией. В России ограничение вступило в силу с полуночи 22 декабря и продлится неделю. Молдова приостанавливает авиасообщение с Великобританией с полуночи 23 декабря.

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