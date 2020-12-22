14:10 22 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.96
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.31
  • UAH0.61
Поиск
Супермаркет

Новое правило для продуктовых магазинов: какой документ подписал президент

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
15110
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201222/32987290/prezident-dodon-podpisal-v-zaschitu-mestnogo-rynka.html

После вступления в силу поправок к закону о торговле молдавские продуктовые магазины должны будут соблюдать новое правило, которое поможет продвижению и продаже товара именно отечественного производства.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Действующий президент Молдовы подписал закон о внесении поправок в некоторые нормативные акты, включая закон о внутренней торговле. Об этом Игорь Додон сообщил на своей странице в Facebook. 

Согласно поправке, продуктовые магазины будут обязаны закупать и выставлять на продажу продукты питания отечественного производства в объеме не менее 50% длины торговой полки.

"Этим законом мы будем продвигать местную продукцию, отстаивать интересы молдавских производителей, защищать внутренний рынок. Соответственно, мы дадим возможность развиваться отечественному производству", - написал Додон. 

Кишинев выходит из режима ЧП
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Как пандемия COVID-19 повлияла на сферу торговли в Молдове
Стоит напомнить, что законопроект был рассмотрен и одобрен в первом чтении в парламенте в 2018 году. Чтобы поддержать продажу местных продуктов питания, авторы проекта предложили установить правило - не менее 50% длины полки нужно использовать для демонстрации и продажи продуктов, произведенных в Молдове.

Это правило должно было вступить в силу через 6 месяцев с даты публикации, список продуктов утверждать и ежегодно обновлять надлежало правительству.

Позже парламент должен был принять документ, но он был отозван правительством, которое тогда возглавляла Майя Санду.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Разная цена на полке магазина и на кассе: что нужно знать покупателю
Изменения, которые могут произойти в магазинах: что в планах у власти Молдовы
Отечественным товарам в магазинах дали квоту — не меньше половины полок


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Молодые люди с ребенком фотографируются перед золотыми рождественскими елками в торговом центре в Гонконге.
Фото — Как идет подготовка к Рождеству в Гонконге
Аэропорт в Сингапуре разбил на своей территории кемпинг для заскучавших путешественников.
Видео — Кемпинг в аэропорту для заскучавших путешественников
Расходы жителей стран Европы
Рейтинг расходов жителей стран Европы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться