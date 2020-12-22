Новое правило для продуктовых магазинов: какой документ подписал президент

После вступления в силу поправок к закону о торговле молдавские продуктовые магазины должны будут соблюдать новое правило, которое поможет продвижению и продаже товара именно отечественного производства.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Действующий президент Молдовы подписал закон о внесении поправок в некоторые нормативные акты, включая закон о внутренней торговле. Об этом Игорь Додон сообщил на своей странице в Facebook.

Согласно поправке, продуктовые магазины будут обязаны закупать и выставлять на продажу продукты питания отечественного производства в объеме не менее 50% длины торговой полки.

"Этим законом мы будем продвигать местную продукцию, отстаивать интересы молдавских производителей, защищать внутренний рынок. Соответственно, мы дадим возможность развиваться отечественному производству", - написал Додон.

Стоит напомнить, что законопроект был рассмотрен и одобрен в первом чтении в парламенте в 2018 году. Чтобы поддержать продажу местных продуктов питания, авторы проекта предложили установить правило - не менее 50% длины полки нужно использовать для демонстрации и продажи продуктов, произведенных в Молдове.

Это правило должно было вступить в силу через 6 месяцев с даты публикации, список продуктов утверждать и ежегодно обновлять надлежало правительству.

Позже парламент должен был принять документ, но он был отозван правительством, которое тогда возглавляла Майя Санду.

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