Новое правило для продуктовых магазинов: какой документ подписал президент

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Действующий президент Молдовы подписал закон о внесении поправок в некоторые нормативные акты, включая закон о внутренней торговле. Об этом Игорь Додон сообщил на своей странице в Facebook.
Согласно поправке, продуктовые магазины будут обязаны закупать и выставлять на продажу продукты питания отечественного производства в объеме не менее 50% длины торговой полки.
"Этим законом мы будем продвигать местную продукцию, отстаивать интересы молдавских производителей, защищать внутренний рынок. Соответственно, мы дадим возможность развиваться отечественному производству", - написал Додон.
Это правило должно было вступить в силу через 6 месяцев с даты публикации, список продуктов утверждать и ежегодно обновлять надлежало правительству.
Позже парламент должен был принять документ, но он был отозван правительством, которое тогда возглавляла Майя Санду.
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