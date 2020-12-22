Протестующие аграрии заблокировали движение в центре Кишинева

Акция протеста молдавских фермеров продолжается. Митингующие решили "сделать шаг вперед" и выдвинулись на проспект Штефана чел Маре, тем самым заблокировав движение транспорта.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Молдавские фермеры заблокировали движение транспорта на проспекте Штефана чел Маре на участке перед правительством.



"Просим прощения, мы мирные, но вынуждены сделать еще один шаг вперед. Давайте заблокируем проспект Штефана чел Маре", - заявил один из лидеров протеста Сержиу Штефанко.

Через некоторое время, после вмешательства полиции митингующие освободили проезжую часть. Однако после этого фермеры заявили, что с центральной площади столицы они уходить не намерены.

До этого к акции сельхозпроизводителей присоединились автоперевозчики. В ходе митинга лидеры протеста объявили, что к ним могут вскоре примкнуть и представители сектора HoReCa.

Ранее стало известно, что колонна сельхозтехники направилась в сторону контрольно-пропускного пункта Леушень-Албица. Там аграрии планируют провести акцию против налоговой и таможенной политики.

Фермеры сообщали, что будут оказывать давление на правительство, чтобы оно приняло их требования. Они отмечали, что готовы заблокировать парламент, правительство, таможню и аэропорт.

Фермеры требуют подтверждения, что им выплатят компенсацию в три тысячи леев с гектара для сельскохозяйственных культур второй группы, пострадавших от засухи. Возможность выплаты появилась после отмены парламентом "закона о миллиарде", это позволит высвободить финансовые средства для Фонда субсидирования в сельском хозяйстве.

К настоящему времени фермеры добились от властей сохранения ставки НДС в сельском хозяйстве на прежнем уровне — 8%.

В Совете Ассоциации работодателей автоперевозчиков объявили о намерении выступить против налогово-бюджетной политики на 2021 год.

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