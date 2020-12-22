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Протест аграриев в Кишиневе 22 декабря 2020 года

Протест фермеров в Кишиневе: разошлись, но обещали вернуться

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201222/32988399/protest-fermerov-v-chisinau-razoshlis-no-obeshchali-vernutsya.html

Протестующие требовали отставки правительства, досрочных парламентских выборов, а также компенсации за пострадавший урожай культур второй группы.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Молдавские аграрии завершили акцию протеста, которую провели в центре Кишинева во вторник. В ходе митинга они на время заблокировали проспект Штефана чел Маре и даже успели вспахать часть газона. 

Следующий протест и требования

Протест аграриев в Кишиневе 22 декабря 2020 года
© Sputnik / Mihai Caraus
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По словам митингующих, они не отступят и продолжат отстаивать свои интересы в четверг, 24 декабря. Среди главных требований собравшихся - отставка правительства, досрочные парламентские выборы, а также подтверждение, что им выплатят компенсацию в три тысячи леев с гектара для сельскохозяйственных культур второй группы, пострадавших от засухи. Возможность выплаты появилась после отмены парламентом "закона о миллиарде", это позволит высвободить финансовые средства для Фонда субсидирования в сельском хозяйстве. 

К настоящему времени фермеры добились от властей сохранения ставки НДС в сельском хозяйстве на прежнем уровне — 8%.

Напомним, 24 декабря запланирована инаугурация избранного президента Майи Санду. Днем ранее, 23 декабря, пройдет спецзаседание парламента, на котором рассмотрят вотум недоверия правительству Иона Кику. 

Как прошел протест

В акции аграриев во вторник на площади Великого национального собрания приняли участие и автоперевозчики. Они решили выступить против налогово-бюджетной политики на 2021 год.

Ожидалось, что на площадь подойдут и представители сектора HoReCa. 

В начале лидеры протестов долго выступали перед собравшимися коллегами, а затем вывели тракторы на проспект.

В это время некоторые участники акции отъехали в сторону сквера перед кафедральным собором, один из митингующих даже начал вспахивать трактором газон. 

Через некоторое время, после вмешательства полиции, центральный проспект Кишинева был разблокирован.

Что ожидалось

Ранее стало известно, что колонна сельхозтехники направилась в сторону контрольно-пропускного пункта Леушень-Албица. Там аграрии планируют провести акцию против налоговой и таможенной политики. 

Фермеры сообщали, что будут оказывать давление на правительство, чтобы оно приняло их требования. Они отмечали, что готовы заблокировать парламент, правительство, таможню и аэропорт.

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