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Игорь Додон и Олег Васнецов

Додон рассказал об отношениях Молдовы и России в 2020 году

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201222/32989495/dodon-rasskazal-ob-otnosheniyakh-moldova-russia-v-2020-godu.html

Действующий глава государства обсудил с главой российской дипмиссии состояние диалога между двумя странами, а также детали своего рабочего визита в Москву.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом России в республике Олегом Васнецовым, обсудив итоги уходящего года в молдавско-российских отношениях.

"С удовлетворением констатировали их восходящую динамику по важнейшим направлениям, несмотря на глобальные вызовы. Подчеркнули важность моего недавнего выступления на онлайн-саммите СНГ с точки зрения укрепления сотрудничества на этом пространстве, где у Молдовы есть стабильные интересы и надежные торгово-экономические партнеры", — написал Додон на своей странице в Facebook по итогам беседы с российским дипломатом.

По словам главы государства, стороны также обсудили повестку его предстоящей в конце недели рабочей поездки в Москву.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
Игорь Додон заявил, что помощь от России Молдове очень важна

Ранее Додон сообщил, что скорее всего он будет в столице России уже вечером 24 декабря, сразу после того, как состоится церемония инаугурации избранного президента Майи Санду.

"А 25 декабря у меня запланированы встречи", — сказал Додон.

Он так же заявлял, что в конце декабря намерен обсудить с российскими партнерами среди прочего и вопрос предоставления республике вакцины от коронавируса нового типа.

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