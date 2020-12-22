Додон рассказал об отношениях Молдовы и России в 2020 году

Действующий глава государства обсудил с главой российской дипмиссии состояние диалога между двумя странами, а также детали своего рабочего визита в Москву.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом России в республике Олегом Васнецовым, обсудив итоги уходящего года в молдавско-российских отношениях.

"С удовлетворением констатировали их восходящую динамику по важнейшим направлениям, несмотря на глобальные вызовы. Подчеркнули важность моего недавнего выступления на онлайн-саммите СНГ с точки зрения укрепления сотрудничества на этом пространстве, где у Молдовы есть стабильные интересы и надежные торгово-экономические партнеры", — написал Додон на своей странице в Facebook по итогам беседы с российским дипломатом.

По словам главы государства, стороны также обсудили повестку его предстоящей в конце недели рабочей поездки в Москву.

Ранее Додон сообщил, что скорее всего он будет в столице России уже вечером 24 декабря, сразу после того, как состоится церемония инаугурации избранного президента Майи Санду.

"А 25 декабря у меня запланированы встречи", — сказал Додон.

Он так же заявлял, что в конце декабря намерен обсудить с российскими партнерами среди прочего и вопрос предоставления республике вакцины от коронавируса нового типа.

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