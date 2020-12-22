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Авиапассажиры.

Можно ли улететь из Кишинева в Москву: уточнение Органа гражданской авиации

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (187)
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Поскольку многие страны вернулись к чрезвычайному положению, частично ограничив авиасообщение, перед приобретением билетов пассажирам рекомендуется сначала обратиться к странице Министерства иностранных дел и европейской интеграции в раздел предупреждений о поездках.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. На данный момент перевозку пассажиров в направлении Кишинев-Москва осуществляет только компания S7, отметили в пресс-службе Органа гражданской авиации Молдовы

"Сообщаем, что два других авиаоператора Российской Федерации "Аэрофлот" и Nord Wind будут осуществлять перелеты исключительно в направлении Кишинев-Москва с 25 декабря 2020 года и, соответственно, 1 января 2021-го. Перевозиться будут только те пассажиры, у которых есть право доступа на территорию России", — подчеркнули в Органе гражданской авиации.

В структуре уточнили, что молдавские авиакомпании осуществляют полеты исключительно по направлению Москва-Кишинев.

Самолет авиакомпании Air Moldova
© Sputnik / Mihai Caraus
Орган гражданской авиации Молдовы назвал страны, куда можно улететь из Кишинева

"Орган гражданской авиации предупреждает национальных авиаперевозчиков, которые продают билеты на рейсы Кишинев-Москва и при этом уверены в том, что не будут выполнять запланированные полеты, что использование некорректной коммерческой практики в отношении потребителей наказывается штрафом", – подчеркивается в сообщении ведомства.

В структуре также отметили, что с учетом того, что многие страны вернулись к чрезвычайному положению, частично ограничив авиасообщение, пассажирам, которые намереваются приобрести билеты (в любой пункт назначения), рекомендуется сначала обратиться к странице Министерства иностранных дел и европейской интеграции в раздел предупреждений о поездках.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (187)

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