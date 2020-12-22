Глава Россотрудничества в Молдове побывал с визитом в Тирасполе

Главной темой обсуждения стало придание взаимодействию еще большей эффективности, чтобы оно получило качественно новый импульс и развитие.

ТИРАСПОЛЬ, 22 дек — Sputnik. В Тирасполе прошла встреча руководителя представительства Россотрудничества в РМ Андрея Муравьева и главы регионального внешнеполитического ведомства Виталия Игнатьева. Приднестровский дипломат отметил больший опыт взаимодействия с Россотрудничеством, сообщили в пресс-службе МИДа.

"Нам бы очень хотелось, чтобы это сотрудничество было еще более активным, интенсивным и в конечном итоге эффективным, чтобы оно получило качественно новый импульс и развитие. Потому что пределов для совершенствования в данной области не существует", — подчеркнул он.

Игнатьев озвучил ряд предложений приднестровской стороны по активизации социально-гуманитарного и культурного взаимодействия и по осуществлению совместных проектов.

Он также выразил мнение, что существует потенциал для расширения направлений деятельности Россотрудничества в Приднестровье, и в рамках них возможна реализация дополнительных мер поддержки российских граждан и соотечественников в регионе.

Неделю назад Муравьев посетил Тирасполь, став участником конференции Союза русских общин Приднестровья.

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