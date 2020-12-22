Судьба трех принятых 16 декабря законов: что заявили в КС

Конституционный суд вынес во вторник свое решение по обращениям о приостановке действия ряда законодательных актов.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы отклонил запрос депутатов от "Платформы DA", которые просили приостановить действие Закона "О функционировании языков". Такое решение инстанция вынесла во вторник.

"Конституционный суд отклонил запрос о приостановке Закона №234 от 16 декабря "О функционировании языков на территории Республики Молдова", который был подан депутатами Дину Плынгэу и Марией Чобану", — сказано в сообщении на официальном сайте КС.

До депутатов от DA аналогичный запрос в КС подавал депутат Октавиан Цыку. Члены инстанции по его обращению вынесли аналогичное решение, так как на момент проверки не было обнаружено оснований для приостановления действия документа. "Автор запроса не представил аргументов в связи с возможным ущербом и неизбежными и непоправимыми негативными последствиями применения оспариваемого закона", — говорится в решении КС.

На заседании 22 декабря судьи КС также отклонили запрос депутата DA Ливиу Вовка, который просил приостановить закон в отношении мобильных аптек.

Однако Конституционный суд приостановил действие закона, который отменял решение 2016 года о переводе украденных сумм в госдолг. Авторами этого обращения в инстанцию стали депутаты Pro Moldova Андриан Канду и Владимир Чеботарь. Ранее озабоченность в связи с этой отменой выразили МВФ, Всемирный банк и посольство США в Молдове.

Все три закона парламент Молдовы принял на заседании 16 декабря, после которого депутаты от нескольких оппозиционных фракций заявили, что подадут в Конституционный суд жалобы на ряд утвержденных законов.

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