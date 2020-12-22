Минздрав: за сутки подтвердился 1021 новый случай инфицирования COVID-19

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 1021 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.

Отмечены девять эпизодов "импорта" инфекции: из Украины – три, Великобритании и Италии — по два, из Греции и Египта — по одному.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 136 931.

За минувшие 24 часа проведено 3274 теста, при этом повторно — 476.

Коронавирус выявлен в том числе у 59 медработников: 16 врачей, 32 медсестер и 11 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 272 пациента (из них 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1387 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 121 402.

Зафиксированы еще 25 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2803.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в республике вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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