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Строительство.

Важно для граждан Молдовы, которые работают в России: что решили в Кабмине

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201222/32993348/pravitelstvo-odobrilo-soglashenie-moldova-russia-o-sotsobespechenii.html

Создают благоприятные условия для возвращения молдавских мигрантов домой, поскольку по достижении пенсионного возраста они смогут воспользоваться правами на социальное обеспечение, полученными в Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы и Министерство труда и соцзащиты России подпишут административный протокол о применении Соглашения между двумя странами о социальной защите. Об этом заявили в правительстве республики во вторник.

Игорь Додон и Олег Васнецов
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Додон рассказал об отношениях Молдовы и России в 2020 году

Роль административного механизма, как пояснил в правительстве, заключается в установлении условий, а также процедур для сотрудничества и связи между властями и учреждениями государств-участников для выполнения самого договора. Таким образом обеспечивается способ обмена документами и информацией, необходимыми для установления права на получение пособий по социальному страхованию для имеющих на это право лиц.

"Положения Соглашения предоставляют право на пенсию гражданам, которые осуществляют или осуществляли трудовую деятельность в Молдове или в Российской Федерации, даже в тех случаях, когда эти лица не набрали минимально необходимый период уплаты взносов на территории Молдовы, но выполнили это условие путем суммирования страховых периодов в обоих договаривающихся государствах", — уточнили в Кабмине.

Положения Соглашения, как отметили в правительстве, создают благоприятные условия для возвращения молдавских мигрантов домой, поскольку по достижении пенсионного возраста они смогут воспользоваться на основании договора правами на социальное обеспечение, полученными в Российской Федерации, на территории Молдовы. Соответственно, эти люди, получающие пенсию от одного или обоих государств, будут иметь несколько источников существования.

"При установлении и исчислении пенсии каждое государство применяет национальное законодательство в данной области. И Молдова, и Россия будут исчислять и выплачивать пенсию только за страховые периоды, завершенные на их территории, с применением принципа соразмерности", — добавили в Кабмине.

Действующий президент Игорь Додон приветствовал решение правительства одобрить Соглашение между Молдовой и Россией.

"Документ подлежит ратификации парламентом Молдовы. Этот важный документ устанавливает новые рамки социальных гарантий для трудовых мигрантов из республики, которые работали или работают в Российской Федерации", — отметил Додон.

Мигранты на вокзале.
© Sputnik / Сергей Сергеев
Додон: соглашение с РФ о социальной защите вскоре будет подписано

Он уточнил, что Соглашение между двумя государствами определяет, исходя из принципа соразмерности, процедуру установления, пересмотра и выплаты пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца, а также пособий в случае смерти.

"Каждое государство рассчитывает пенсию в соответствии со своим законодательством только за периоды страхования, завершенные на его собственной территории, и передает ее получателю на территории договаривающегося государства, где он в настоящее время проживает. Отмечу, что мы с президентской командой усердно работали над этим соглашением, которого давно ждали наши сограждане, обосновавшиеся или работающие в Российской Федерации", — отметил Додон.

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