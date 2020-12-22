Как изменился порядок выдачи компенсаций за коммунальные услуги в столице

Решение по этому поводу было принято во вторник, 22 декабря этого года, муниципальным советом Кишинева.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Получателям компенсаций за коммунальные услуги и отопление в сезоне 2019-2020 годов не нужно заново подавать заявление. Это должны будут сделать только те, кого включают в систему в нынешнем году, сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

"Мы хотим, чтобы люди не ждали часами у дверей чиновников, собирая различные документы", — заявил градоначальник.

Мэр проинформировал, что примэрией столицы был утвержден Регламент о компенсации расходов малообеспеченным слоям населения в муниципии Кишинев на оплату коммунальных услуг и отопления в холодный период.

Получателями компенсаций являются семьи, чей доход за последние 12 месяцев составил менее 3000 леев в месяц на каждого человека, а также молодые семьи (до 35 лет) со средним ежемесячным доходом до 5000 леев.

Помимо этого будет выплачена компенсация в размере 100 леев на каждую квартиру, оборудованную электрической плитой согласно первоначальному проекту дома, независимо от доходов семьи.

Градоначальник напомнил, что малообеспеченные семьи также имеют право на компенсацию разницы после повышения тарифа на вывоз твердых бытовых отходов, и на оплату дополнительно рассчитанного объема воды.

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