Отставки в правительстве Молдовы: кто покинул посты

Сразу несколько государственных секретарей ряда министерств ушли со своих должностей, однако не всем им пока нашли замену.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Члены Правительства Молдовы на очередном заседании в среду утвердили ряд отставок и назначений.

С должности государственных секретарей Минюста ушли по собственному желанию Раду Фолтя и Дорин Лишман. Им на замену Кабмин утвердил Силвию Стич и Лилиана Делиу.

"Они оба работали в Министерстве юстиции, прекрасно знают специфику внутренней деятельности структуры", — сказал глава Минюста Фадей Нагачевский.

Принята и добровольная отставка всех госсекретарей Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты. Речь идет о Константине Рымише, Александре Холостенко, Марине Головач, Неле Русу и Джульете Попеску. Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну выразила благодарность коллегам за работу в непростых условиях пандемии коронавируса нового типа.

При этом в качестве госсекретаря Минздрава назначили лишь Татьяну Затык, у которой, по словам Думбрэвяну, довольно большой опыт работы, она проявила себя как профессионал.

С поста госсекретаря Минобразования, культуры и исследований по собственному желанию ушел Андрей Кистол.

В отставку подала и Лилиана Якони, которая занимала пост генерального секретаря правительства. Она также решила покинуть должность по собственному желанию.

Были рассмотрены и дипломатические назначения. Члены Кабмина одобрили кандидатуру Татьяны Молчан на должность посла Молдовы в Швейцарии и постоянного представителя республики в ООН, а Теодора Иову — в качестве заместителя директора, главы отделения в рамках управления экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ.

Также утверждена отставка главы Генерального инспектората пограничной полиции Корнелиу Гроза. Ранее он сам заявил об уходе с занимаемого поста по личным причинам.

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