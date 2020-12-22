Отставки в правительстве Молдовы: кто покинул посты

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Члены Правительства Молдовы на очередном заседании в среду утвердили ряд отставок и назначений.
С должности государственных секретарей Минюста ушли по собственному желанию Раду Фолтя и Дорин Лишман. Им на замену Кабмин утвердил Силвию Стич и Лилиана Делиу.
"Они оба работали в Министерстве юстиции, прекрасно знают специфику внутренней деятельности структуры", — сказал глава Минюста Фадей Нагачевский.
Принята и добровольная отставка всех госсекретарей Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты. Речь идет о Константине Рымише, Александре Холостенко, Марине Головач, Неле Русу и Джульете Попеску. Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну выразила благодарность коллегам за работу в непростых условиях пандемии коронавируса нового типа.
При этом в качестве госсекретаря Минздрава назначили лишь Татьяну Затык, у которой, по словам Думбрэвяну, довольно большой опыт работы, она проявила себя как профессионал.
С поста госсекретаря Минобразования, культуры и исследований по собственному желанию ушел Андрей Кистол.
В отставку подала и Лилиана Якони, которая занимала пост генерального секретаря правительства. Она также решила покинуть должность по собственному желанию.
Были рассмотрены и дипломатические назначения. Члены Кабмина одобрили кандидатуру Татьяны Молчан на должность посла Молдовы в Швейцарии и постоянного представителя республики в ООН, а Теодора Иову — в качестве заместителя директора, главы отделения в рамках управления экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ.
Также утверждена отставка главы Генерального инспектората пограничной полиции Корнелиу Гроза. Ранее он сам заявил об уходе с занимаемого поста по личным причинам.
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