Изменения с 2021 года: что произойдет с зарплатами и пособиями

На заседании Кабинета министров рассмотрено сразу несколько документов, касающихся оплаты труда, единовременной финансовой помощи и других социальных выплат.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Размер средней заработной платы по экономике в 2021 году увеличится до 8716 леев (чуть больше 500 долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы). Соответствующее решение приняли члены правительства на заседании во вторник.

Как пояснила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, значение этого показателя определено в соответствии с макроэкономическими прогнозами на 2021-2023 годы, разработанными Минэкономики.

На данный момент размер средней заработной платы по экономике составляет 7953 лея (порядка 460 долларов).

В то же время минимальный гарантированный размер заработной платы в реальном секторе увеличен с 2775 леев до 2935 леев в месяц.

По словам Думбрэвяну, размер гарантированной минимальной заработной платы в реальном секторе пересматривается на основе ежегодного итогового увеличения индекса потребительских цен и темпов роста производительности труда на национальном уровне.

Повышение зарплат медработникам

С 1 января 2021 года зарплаты медицинских работников и водителей "скорой" в Молдове повысятся на 30%. На эти цели в бюджете предусмотрено порядка 1,12 миллиарда леев. Изменение коснется свыше 40 тысяч человек.

Также Правительство предусмотрело повышение на 3% должностных окладов административно-бытовому персоналу, задействованному в медучреждениях. Кроме того предлагается предусмотреть надбавку за работу в ночное время для медперсонала, работающего в отделениях для недоношенных детей.

По словам Думбрэвяну, необходимые расходы на 2021 год составляют около 1,119 миллиарда леев.

Как отметил премьер Ион Кику, за восемь месяцев Кабмин увеличил зарплаты медперсоналу трижды — на 10% в апреле, на 30% в сентябре и еще раз на 30% в январе 2021-го.

"Однако этого недостаточно. Повышения зарплат необходимо продолжить... Это абсолютно необходимо, если мы хотим, чтобы система здравоохранения была крепкой, и если мы хотим остановить массовый исход медиков из страны", — считает Кику.

Единовременное пособие

Правительство решило предоставить единовременную помощь в размере тысячи леев всем получателям всех типов пенсий, чей размер до 1 апреля 2021 года не превысит 4000 леев, а также всем получателям государственных пособий.

"Единовременная финансовая помощь будет предоставлена 690 334 гражданам. Расходы будут покрыты из государственного бюджета", — сказала Думбрэвяну.

По ее словам, эту выплату люди смогут получить с 1 апреля 2021 года.

"Это стало уже хорошей традицией выделять из бюджета соцстрахования единовременную денежную помощь самым уязвимым категориям населения. В период мандата нынешнего правительства это уже в третий раз", — сказал Кику.

Пересмотр пособия по рождению ребенка

С 2021 года размер единовременного пособия по рождению ребенка увеличится на 1160 леев и составит 9459 леев. На эти цели в госбюджете на 2021 год предусмотрено порядка 42 миллионов леев.

Также власти намерены повысить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до двухлетнего возраста незастрахованным лицам: с 640 до 740 леев. Кроме того, планируется увеличить и ежемесячное пособие на воспитание до трехлетнего возраста детей-близнецов или двойняшек, тройняшек и так далее, с 320 до 370 леев.

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