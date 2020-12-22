Генрокуратура Молдовы намерена выдвинуть Шору новое обвинение

Оно не связано с тем уголовным делом о мошенничестве и отмывании денег, которое сейчас находится на рассмотрении в Апелляционной палате Кагула.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы намерена выдвинуть бизнесмену, лидеру Партии "Шор" новое обвинение, связанное с делом о "краже миллиарда". Об этом заявил глава Генпрокуратуры Александр Стояногло.

"В рамках сегодняшнего расследования мы готовы предъявить господину Шору новое обвинение, не связанное с тем, что находится в судебной инстанции. Будем предъявлять господину Шору организацию и руководству преступной группировкой, что привело к хищению из государственного бюджета миллиарда леев", — заявил Стояногло в телеэфире.

На вопрос о том, получается ли, что Шор — руководитель этой преступной группировки, генпрокурор уточнил, что бизнесмен — один из руководителей и организаторов.

Стояногло отметил, что прокуратура разбила расследование "кражи миллиарда" на несколько сегментов.

"На этом этапе мы расследуем эпизоды, связанные с вовлеченностью всех банков. До сих пор мы расследовали дела в отношении Victoriabank, теперь — в отношении Bancade Economii, Banca Sociala и Unibank, которые были вовлечены в процесс вывода денег. И в отношении их руководителей мы этот сегмент завершим. Следующий сегмент — мы завершим расследование в отношении бывшего руководства Национального банка. У нас целый ряд таких направлений", — сказал Стояногло.

По его словам, дело о "краже миллиарда" включает сотни томов, а обвинения на каждого фигуранта расписаны на сотнях листов.

На данный момент в Апелляционной палате Кагула находится уголовное дело по факту мошенничества и отмывания денег, согласно которому столичный суд в 2017 году приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительном учреждении полузакрытого типа.

Уголовное дело по факту вывода большой суммы из банковской системы Молдовы возбудили в 2015 году. Шор дал показания против бывшего премьера Владимира Филата, которого в июне 2016 года суд приговорил к девяти годам лишения свободы.

Шора задержали 22 июня 2016 года в ходе расследования преступлений в банковском секторе. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом. А 5 августа 2016-го Апелляционная палата Кишинева постановила перевести Шора под домашний арест. Затем эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Дело было передано в суд 24 августа 2016 года.

Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года, а 21 июня 2017-го был оглашен приговор. Инстанция тогда же постановила освободить Шора из-под домашнего ареста и поместить его под судебный контроль до вынесения окончательного приговора.

В феврале 2018 года Высшая судебная палата передала это дело на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. Заседания неоднократно переносили.

В ходе парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля 2019-го, Шора избрали депутатом по одномандатному округу. В июне того же года он покинул страну. Спустя несколько месяцев его лишили депутатского иммунитета. По факту незаконного пересечения границы Молдовы возбуждено уголовное дело. Шора объявили в международный розыск.

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