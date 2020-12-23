08:20 23 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.09
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.61
Поиск
Правительство РМ

День икс настал: как сложится судьба правительства Кику

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (95)
17710
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/0a/32840630.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201223/32995307/Den-iks-nastal-kak-slozhitsya-sudba-pravitelstva--Kiku.html

Точки над "i" расставят на заседании высшего законодательного органа – депутаты обсудят инициированный вотум недоверия Кабмину.

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Специальное заседание парламента Молдовы, на котором депутаты рассмотрят проект вотума недоверия правительству под руководством Иона Кику, намечено на среду,  15.00.

Фракции PAS, DA и демократы 16 декабря инициировали вотум недоверия кабмину Кику. По их мнению, правительство не справилось с управлением ситуацией в период пандемии COVID-19, а если этот кабмин останется, то могут возникнуть трудности с выплатой пенсий и зарплат.

"Необходимо, чтобы это правительство ушло и сформировать новый Кабмин, поддержанный парламентом, избранный в рамках досрочных парламентских выборов. Подписанты просят отставки правительства", — заявил глава фракции PAS Игорь Гросу.

Социалисты уже заявили, что не поддержат отставку Кабинета министров.

Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Что ждет Молдову, если Ион Кику подаст в отставку с поста премьера

Не первый раз

PAS и DA ранее (16 июля) уже инициировали вотум недоверия правительству Иона Кику, который депутаты рассмотрели 20 июля. Тогда парламентариям не удалось отправить кабмин в отставку. Против этого проголосовали депутаты Партии социалистов и Демократической партии. Независимый депутат Александр Олейник воздержался от высказывания своей позиции по этому вопросу.

Позиция премьера

Накануне Кику сообщил, что заседание Правительства, которое состоялось во вторник, может оказаться последним в таком составе.

"Велика вероятность, что это последнее заседание Правительства в таком составе. Говорю об этом, учитывая и завтрашнее рассмотрение вотума недоверия в Парламенте, но и с учетом той цели, которую мы обсуждали и с которой мы все согласились, — роспуска нынешнего парламента, не представляющего уже интересы граждан Молдовы", — сказал Кику. 

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
Додон – о вотуме недоверия правительству Кику: "без шансов"

По его словам, он попросил провести в среду дискуссии со спикером парламента Зинаидой Гречаной, действующим президентом Игорем Додоном, а также избранным главой государства Майей Санду. Поводом для беседы должны стать способы роспуска высшего законодательного органа.

Когда был утвержден кабмин Кику

Правительство во главе с Ионом Кику было утверждено 14 ноября 2019 года, когда в парламенте поддержали вотум недоверия предыдущему премьеру Майе Санду. За него тогда проголосовали 63 депутата от фракций партий социалистов и демократов.

В марте состав кабинета министров несколько изменился после того, как фракции социалистов и демократов подписали соглашение о создании парламентского большинства. Однако осенью этого года демократы объявили, что намерены отозвать своих министров из правительства Иона Кику, а 9 ноября премьер представил обновленный состав Кабмина, который продолжает работу по сей день.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

 

Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (95)

По теме

Кику заявил, когда в Молдове могут состояться досрочные парламентские выборы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Молодые люди с ребенком фотографируются перед золотыми рождественскими елками в торговом центре в Гонконге.
Фото — Как идет подготовка к Рождеству в Гонконге
Бешеный трактор: как вспахали газон в главном парке Кишинева.
"Бешеный трактор": как вспахали газон в главном парке Кишинева
Protestul fermierilor: Cu ce tractoare au ieșit agricultorii în PMAN
На каких тракторах фермеры приехали протестовать в Кишинев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться