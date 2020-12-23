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Целая семья отравилась угарным газом в Штефан-Водском районе

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201223/32996704/Tselaya-semya-otravilas-ugarnym-gazom-v-Shtefan-Vodskom-rayone.html

Происшествие в одном из молдавских сел: неправильное использование печи в доме едва не привело к трагедии.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Четверо человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом из-за неправильной эксплуатации печи. Инцидент произошел накануне в одном из частных домов села Тудора Штефан-Водского района. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Пожар, архивное фото
© Sputnik / Алексей Даничев
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По предварительным данным, сельчане впервые в этом сезоне воспользовались печью, однако перед использованием она не прошла проверку. В результате 34-летнему мужчине, 31-летней женщине и двоим детям 6 и 9 лет понадобилась медицинская помощь.

"Люди жаловались на недомогание и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи определили, что хозяева отравились угарным газом", – отметили в Генинспекторате.

Спасатели предупреждают: нужно быть очень осторожными при эксплуатации источников отопления. Не рекомендуется использовать неисправные печи или те, которые не прошли проверку. Более того, в случае эксплуатации источников тепла люди должны хорошо проветривать помещения, а в ночное время лучше гасить огонь в печи.

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