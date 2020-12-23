Молдавские демократы опротестовали госбюджет на 2021 год – подробности

Очередное обращение в Конституционный суд: на этот раз ряд депутатов пытается оспорить принятие госбюджета на следующий год.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Депутаты-демократы подали в Конституционный суд Молдовы обращение, в котором опротестовывают государственный бюджет на 2021 год, принятый парламентом на минувшей неделе.

В Демпартии считают, что процесс рассмотрения этого закона в высшем законодательном органе прошел с нарушениями, которые затрагивают конституционность. В частности, речь идет о приложении №7, которое касается объема трансфертов из госбюджета в местные бюджеты. Об этом заявил депутат Игорь Время на брифинге в среду.

"Несколько нарушений. Представление проекта бюджета в парламенте с задержкой. Согласно действующему законодательству, главный финансовый документ должен быть зарегистрирован в парламенте до 15 октября, но он вошел в эту процедуру лишь 1 декабря", - сказал Время.

Еще одно нарушение, по словам депутата, заключается в том, что не были проведены консультации с парламентской оппозицией. Также нарушены положения статьи Конституции, предусматривающей, что любое законодательное предложение или поправка, которые влекут за собой увеличение или уменьшение доходов бюджета, кредитов, а также повышение или сокращение бюджетных расходов, может быть принято только после утверждения правительством.

Главный экономический документ страны принят голосами 56 депутатов на заседании 16 декабря. Основные параметры документа:

доходы в будущем году запланированы на уровне 41,415 миллиарда леев, а это на 11,3% больше, чем было принято на 2020-й. Как пояснили в парламенте, увеличение доходов связано с ростом налоговых поступлений и сборов, а также притока грантов;

расходы составят 55,399 миллиарда леев (+4,1% в сравнении с госбюджетом, который был принят на 2020 год). Затраты, как отметили в парламенте, определяются целями бюджетной политики в среднесрочной перспективе;

дефицит бюджета оценивается в 13,984 миллиарда леев. Источниками финансирования дефицита будут как внутренние (приобретение доли в уставном капитале, средства от продажи государственного публичного имущества и активов банков в процессе ликвидации, выпуска и погашения государственных ценных бумаг), так и внешние источники;

ожидается, что на 31 декабря 2021 года внутренний госдолг не должен превысить 36 350,6 миллиона леев, а внешний — 48 504,6 миллиона леев (2668 миллионов долларов).

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