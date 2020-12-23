Правительство продлило мораторий по приему на работу в органы власти

Ограничения продлены в связи с недостатком бюджетных средств и не связаны с экономическим кризисом, возникшим из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Кабинет министров на заседании вновь одобрил продление временного моратория на набор кадров в бюджетном секторе.

По заявлению главы Минфина Сергея Пушкуцы, объемы заработной платы, которая будет выплачена из средств государственного бюджета в 2021 году, станет нелегким бременем для казны. Планируется, что расходы на персонал увеличатся более чем на 817 миллионов леев по сравнению с теми, что были утверждены в бюджете на 2020 год.

"В этих условиях, чтобы сохранить функциональность власти и не создавать задолженности по зарплате для работников, предлагается продлить мораторий", - заявил Пушкуца.

Таким образом, Национальной кассе социального страхования, местным органам государственной власти и независимым государственным органам рекомендуется приостановить укомплектование штатами вакантных должностей.

Эта мера является временной и будет применяться до 31 декабря 2021 года, отмечается в сообщении Минфина.

Мораторий на заполнение вакансий в бюджетном секторе был введен в декабре 2018 года в связи с проведением реформы оплаты труда в бюджетном секторе. Напомним, в октябре 2018 года парламент принял закон о новой системе оплаты труда в бюджетной сфере. Он предполагает, что до 2021 года зарплаты работников бюджетной сферы вырастут в среднем на 30 процентов, а работников мэрий — на 55 процентов.

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