В день инаугурации Майи Санду центр Кишинева будет временно перекрыт

Полиция объявила об ограничениях на передвижение во время церемонии инаугурации нового президента Молдовы.

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Генинспекторат полиции объявил об ограничениях, которые вводятся завтра, 24 декабря, в центре столицы из-за проведения церемонии инаугурации президента Республики Молдова.

По заявлению полиции, в целях обеспечения общественного порядка, а также предотвращения возможных нарушений, которые могут поставить под угрозу бесперебойное проведение мероприятия, дорожное движение с 10.00 до 13.00 будет ограничено на следующих участках:

Площадь Великого Национального Собрания;

сквер Штефана чел Маре;

ул. "31 августа 1989 года", в периметре улиц Сфатул Цэрий - Бэнулеску-Бодони;

ул. Букурешть, в периметре Бэнулеску-Бодони - Сфатул Цэрий;

ул. Бэнулеску-Бодони, в периметре Дософтей - Букурешть;

ул. Марии Чеботарь, в периметре Дософтей - Щусева;

пр. Штефана чел Маре, в периметре Лазо - Пушкина;

ул. Сфатул Цэрий, в периметре пр. Штефан чел Маре - Дософтей.

На перекрестках будут работать полицейские регулировщики движения для недопущения транспортных пробок.

Водителей просят избегать движения в центре города, особенно по периметру вышеупомянутых улиц, и проявить понимание к особым обстоятельствам, препятствующим нормальному движению.

Полиция принесла извинения горожанам за ожидаемые неудобства.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova