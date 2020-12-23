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Полиция

В день инаугурации Майи Санду центр Кишинева будет временно перекрыт

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Тема:
События Кишинева (139)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201223/33003245/v-den-inauguracii-maji-sandu-centr-kishineva-budet-vremenno-perekryt.html

Полиция объявила об ограничениях на передвижение во время церемонии инаугурации нового президента Молдовы.

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Генинспекторат полиции объявил об ограничениях, которые вводятся завтра, 24 декабря, в центре столицы из-за проведения церемонии инаугурации президента Республики Молдова.

По заявлению полиции, в целях обеспечения общественного порядка, а также предотвращения возможных нарушений, которые могут поставить под угрозу бесперебойное проведение мероприятия, дорожное движение с 10.00 до 13.00 будет ограничено на следующих участках:

  • Площадь Великого Национального Собрания;
  • сквер Штефана чел Маре;
  • ул. "31 августа 1989 года", в периметре улиц Сфатул Цэрий - Бэнулеску-Бодони;
  • ул. Букурешть, в периметре Бэнулеску-Бодони - Сфатул Цэрий;
  • ул. Бэнулеску-Бодони, в периметре Дософтей - Букурешть;
  • ул. Марии Чеботарь, в периметре Дософтей - Щусева;
  • пр. Штефана чел Маре, в периметре Лазо - Пушкина;
  • ул. Сфатул Цэрий, в периметре пр. Штефан чел Маре - Дософтей.

На перекрестках будут работать полицейские регулировщики движения для недопущения транспортных пробок.

Водителей просят избегать движения в центре города, особенно по периметру вышеупомянутых улиц, и проявить понимание к особым обстоятельствам, препятствующим нормальному движению.

Полиция принесла извинения горожанам за ожидаемые неудобства.

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Тема:
События Кишинева (139)

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Теги:
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