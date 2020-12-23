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Врач в больнице, архивное фото.

Пациентов практически нет, а COVID-центр в Днестровске продолжает работу

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (192)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201223/33005583/patsientov-prakticheski-net-a-covid-tsentr-v-dnestrovske-prodolzhaet-rabotu.html

В профилактории "Солнечный", расположенном в Днестровске, инфицированных коронавирусом лечат медики МВД Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 23 дек – Sputnik. Филиал Слободзейского инфекционного госпиталя – главного COVID-центра в Приднестровье – продолжит работу на базе санатория-профилактория "Солнечный" в Днестровске, несмотря на то, что на днях здесь оставалось всего девять пациентов.

"Дальнейшее функционирование филиала госпиталя на базе профилактория "Солнечный" позволит снять нагрузку со специалистов Слободзейской центральной республиканской больницы", – пояснили в Оперативном штабе.

Вопрос о сворачивании созданного в Днестровске госпиталя обсуждался, но было принято решение, что филиал продолжит работу. Сюда будут направлять больных из Слободзейского инфекционного госпиталя на долечивание.

"Речь о людях, которые идут на поправку и уже ожидают контрольного тестирования. Сюда же будут госпитализировать тех, у кого коронавирус протекает в легкой форме, а также бессимптомных пациентов, которые по объективным причинам не могут лечиться дома", – подчеркнула начальник Медуправления МВД Алена Дамаскина.

Исследование под микроскопом, архивное фото.
© Fotolia / Capifrutta
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Филиал Слободзейского инфекционного госпиталя в санатории-профилактории "Солнечный" был открыт 11 ноября. Сюда госпитализировали COVID-положительных пациентов, у которых болезнь протекала в легкой форме.

За полтора месяца в медучреждении вылечили свыше 500 человек. В качестве персонала были задействованы сотрудники Медицинского управления Министерства внутренних дел Приднестровья.

В филиале госпиталя развернули 200 койко-мест. В разных номерах, ставших палатами, теперь можно разместить от двух до четырех человек. Многие поступили на лечение целыми семьями.

"Наибольшая загруженность была в самом начале работы, когда одновременно на лечении находились более 100 инфицированных", – рассказала Дамаскина.

С введением амбулаторной формы лечения бессимптомных больных постепенно нагрузка на филиалы COVID-госпиталей начала снижаться. По состоянию на 21 декабря в "Солнечном" находились только девять пациентов. Они ожидали контрольного тестирования и дальнейшей выписки.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (192)

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Теги:
госпиталь, Приднестровье


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