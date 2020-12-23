"Желтый код" в Молдове: о каком явлении идет речь

Синоптики предупреждают об изменении метеоусловий, с которым жители республики смогут столкнуться уже вечером в среду.

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила новый "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение будет действовать с 20.00 среды до 11.00 четверга.

"В указанный период на большей части территории, ожидаются туманы с видимостью 200 метров и менее", — сказано в сообщении Госгидрометео.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны.

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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