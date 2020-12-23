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Протест аграриев в Кишиневе 22 декабря 2020 года

Транспортники передумали протестовать в четверг: в чем причина

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201223/33006436/transportniki-peredumali-protestovat-v-chem-prichina.html

Манифестация в день инаугурации нового президента может стать не столь массовой, как планировалось изначально.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Транспортники не примут участие в протесте, намеченном на завтра. Об этом сообщили в Ассоциации работодателей автоперевозчиков. 

"В связи с объявлением полиции о перекрытии движении в центре города, мы отказываемся от участия в акции протеста, запланированной на 24 декабря", – отметили в сообщении структуры. 

Последний митинг сельхозпроизводителей прошел во вторник, к нему присоединились и транспортники: несколько автобусов прибыли на площадь Великого национального собрания, где припаркованы тракторы аграриев.

Протест аграриев в Кишиневе 22 декабря 2020 года
© Sputnik / Mihai Caraus
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На этом протесте фермеры объявили, что в следующий раз соберутся 24 декабря, в день на который намечена инаугурация избранного президента Майи Санду. В связи с церемонией полиция предупредила, что движение в центре столицы будет ограничено с 10.00 до 13.00.

Планировалось, что в запланированной на четверг акции примут участие и транспортники, ранее они заявляли о готовности вывести в центр города до 100 автобусов.

Автоперевозчики хотели выразить свой протест в отношении принятой налогово-бюджетной политики на 2021 год. А инициаторы серии манифестаций, аграрии, выдвинули несколько другие требований, среди которых уход нынешнего правительства. К слову, премьер подал в отставку в среду.  

Также аграрии требуют досрочные парламентские выборы и документальное подтверждение, что им выплатят компенсацию в три тысячи леев за гектар пострадавших от засухи сельскохозяйственных культур второй группы. Возможность выплаты появилась после отмены парламентом "закона о миллиарде", это позволит высвободить финансовые средства для Фонда субсидирования в сельском хозяйстве. 

К настоящему времени фермеры добились от властей сохранения ставки НДС в сельском хозяйстве на прежнем уровне — 8%.

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