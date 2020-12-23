Самые значимые события во время президентства Игоря Додона

Четырехлетний мандат действующего президента истекает 23 декабря – Sputnik вспомнил о самых ярких событиях в период, когда он стоял за штурвалом республики.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. В среду, 23 декабря, истекает мандат Игоря Додона на посту президента Молдовы. Самые резонансные события, которые произошли в период его руководства страной, – в обзоре Sputnik.

Перезагрузка молдавско-российского диалога

Восстановление экономического и политического сотрудничества с Россией – один из первоочередных пунктов в избирательной программе Додона 2016 года. Свой первый зарубежный визит в качестве главы государства он совершил именно в Москву. Эта поездка стала первым визитом главы молдавского государства в Россию за последние несколько лет. В переговорах российского лидера Владимира Путина и президента Молдовы Игоря Додона обсуждался широкий круг вопросов, но основными темами, как и ожидалось, стала торговля, проблемы мигрантов в России, а также разрешение кризиса в Приднестровье.

К чему пришли? Тогда Додон заявил, что ожидания от встречи с Путиным оправдались — с российским лидером удалось договориться по всем из перечисленных пунктов.

© Sputnik / Сергей Гунеев Встреча президента РФ В. Путина с президентом Молдовы И. Додоном.

Затем стороны договорились о снятии таможенных пошлин на экспорт в Россию овощей, фруктов, плодоовощной и винодельческой продукции молдавского производства (Россия ввела пошлины в 2014 году, опасаясь реэкспорта товаров из Европейского союза). Договоренность о беспошлинной торговле неоднократно продлевалась. Благодаря этому, по заявлениям Додона, экспорт республики в Россию существенно вырос.

Также благодаря договоренностям лидеров России и Молдовы республика получила скидку на поставляемый в республику газ.

В условиях пандемии COVID-19 Москва оказывала Кишиневу помощь – передала партию медицинского оборудования и тестов на коронавирусную инфекцию, а также помогла организовать авиаперелеты граждан Молдовы из РФ и транспортировку медицинских грузов из Китая. Додон заявил, что в конце декабря рассчитывает обсудить с российскими партнерами предоставление республике вакцины от коронавируса нового типа.

Статус наблюдателя при ЕАЭС

По инициативе Додона в 2017 году Молдова подала заявку на получение статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Высший Евразийский экономический совет проголосовал 14 мая за наделение Молдовы статусом государства-наблюдателя в ЕАЭС.

Додон неоднократно заявлял о преимуществах такого сотрудничества для Молдовы.

"Речь идет в первую очередь об экономических аспектах – рынок, энергоресурсы, миграционная политика. И мы нуждаемся в этом. Статус наблюдателя, не члена, дает нам возможность воспользоваться некоторыми преимуществами этого объединения. Я не вижу в этом проблемы. Это один из элементов, на котором я всегда настаивал – взвешенная внешняя политика, исходя из национальных интересов", – заявлял Додон.

Ремонт здания администрации президента

Весной 2009 года во время погромов в Кишиневе были разгромлены и подожжены не только администрация президента, но и парламент. Пришедшая тогда к власти коалиция проевропейских партий вскоре отремонтировала здание высшего законодательного органа страны, а на восстановление резиденции главы республики денег в бюджете не хватило. Ущерб, нанесенный зданию погромщиками, оценили в 40 миллионов долларов.

В конце мая 2017 года оно было передано на баланс администрации главы государства. Реконструкция дворца главы Республики Молдова проведена в соответствии с договоренностями президента страны Игоря Додон и лидера Турции Реджепа Эрдогана при поддержке турецкого правительственного Агентства по сотрудничеству и координации TIKA.

На открытие отремонтированного здания администрации президента Молдовы прибыл турецкий лидер.

По итогам встречи руководителей двух государств была подписана совместная декларация о стратегическом сотрудничестве между Молдовой и Турцией.

Заявление в рамках ГА ООН

Одно из самых ярких выступлений Игоря Додона на мировом уровне произошло на 74-й Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций.

"Как президент Молдовы использую каждую возможность для того, чтобы запросить признание и соблюдение де-факто статуса нейтралитета моей страны. Статус, отраженный в Конституции", – сказал Додон.

Он отметил, что любая попытка поставить под сомнение этот статус – недружественный акт в отношении народа Республики Молдова. Такие подходы еще более усиливают внутреннюю напряженность в стране. Более того, как отметил глава государства, они компрометируют любой шанс продвинуться по пути решения приднестровского вопроса и, как следствие, повысить степень безопасности в регионе.

Диалог с Приднестровьем

За президентский мандат у Игоря Додона состоялось восемь встреч с тираспольским лидером Вадимом Красносельским.

"Такой последовательной повестки не было ни у одного президента с 2009 года. Думаю, что мы продвинулись в диалоге по реинтеграции страны… Установлен регулярный постоянный диалог с тираспольским лидером, разблокирована деятельность Объединенной Контрольной Комиссии, начиная с января 2017-го", – заявлял Додон.

По его словам, кроме того обеспечен доступ молдавских фермеров к сельскохозяйственным угодьям в Дубосарском районе на левом берегу Днестра. До 2018 года это было проблемой – у них не было доступа на земельные участки.

МРЭФ – привлечение инвестиций в Молдову

Под эгидой Игоря Додона в республике впервые прошел Молдавско-российский экономический форум. Он состоялся в сентябре 2018 года. По итогам его работы бизнесмены двух стран подписали восемь соглашений и меморандумов о сотрудничестве.

Второй Молдавско-российский экономический форум установил свой рекорд, собрав порядка 1,5 тысячи делегатов из 13 стран. В рамках МРЭФ-2019 Додон заявил, что в отношениях между Кишиневом и Москвой "идет перезагрузка на всех уровнях".

"Мы возобновляем стратегическое партнерство на всех уровнях", — сказал тогда президент.

По итогам форума был подписан целый ряд соглашений между регионами России и Молдовы.

© Sputnik / Miroslav Rotari МРЭФ-2019.

К слову, Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступало стратегическим информационным партнером МРЭФ.

Участие молдавских военных в параде Победы в Москве

На торжественных мероприятиях в Москве по случаю 75-летия Победы парадный расчет военнослужащих Национальной армии Молдовы возглавлял капитан Виталий Жосан.

У 23 из 75 молдавских солдат и офицеров, которые промаршировали в этот день на параде Победы, деды сражались на полях Великой Отечественной войны.

В прошлый раз контингент из Республики Молдова маршировал на Красной площади 10 лет назад по случаю парада, посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участие Молдовы в подобном мероприятии – очень важно для страны, считает Додон.

Русский язык и программа российских телеканалов

Додон не раз высказывался в поддержку русского языка в республике.

"Считаю, что русский язык нужно вернуть обязательным для изучения в школьной программе. Потому что знание русского языка для нас плюс", – убежден Додон.

В 2018 году Конституционный суд по запросу Либеральной партии постановил пересмотреть закон 1989 года, который закреплял за русским статус языка межнационального общения. Этот закон признали устаревшим, так как он был принят в МССР.

В ноябре нынешнего года Партия социалистов, которой Додон руководил до избрания президентом и которую он намерен вновь возглавить, внесла в парламент законопроект о функционировании языков возвращении русскому языку статуса языка межнационального общения. Парламент 16 декабря утвердил этот закон, а 18 декабря Додон его подписал в качестве президента страны.

Кроме того, он утвердил поправки в Кодекс аудиовизуальных услуг, которые сняли ограничения на ретрансляцию продукции российских телеканалов в республике.

Ограничивающие вещание российских телеканалов поправки в Кодекс о телевидении и радио были приняты в декабре 2017 года по инициативе правящего большинства, которое контролировала Демократическая партия во главе с Владимиром Плахотнюком. Изменения предусматривали запрет на ретрансляцию в Молдове информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В число стран, которые подписали, но не ратифицировали конвенцию, вошла и Россия.

Хотя Игорь Додон в то время отказался утвердить эти поправки, они вступили в силу. Для этого главу государства, по сложившейся тогда практике, временно отстранили от должности, передав его полномочия спикеру парламента Андриану Канду.

Последние резонансные законы – от стадиона до "гагаузского пакета"

Игорь Додон также одобрил законы об отмене решения передать посольству США участок земли под бывшим Республиканским стадионом, а также о переходе СИБ под контроль парламента.

Позже он утвердил поправки в закон об административно-территориальном устройстве Молдовы и в закон о местном публичном управлении из так называемого "гагаузского пакета". Оба документа были разработаны несколько лет назад с целью обеспечить функциональность органов самоуправления южной автономии.

Кроме того Додон подписал закон о снижении пенсионного возраста в Молдове до 57 лет для женщин и до 62 для мужчин, а также акт об отмене "закона о миллиарде", согласно которому возвращение украденных средств после масштабной банковской кражи ложится на плечи обычных граждан.

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