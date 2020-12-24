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Аграрии

Молдавские аграрии снова собираются на протест

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Протесты в Кишиневе (186)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201224/33011790/Moldavskie-agrarii-snova-sobirayutsya-na-protest.html

Транспортники объявили, что отказываются от протестов, однако аграрии все-таки соберутся на Площади великого национального собрания.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. В четверг молдавские сельхозпроизводители собираются перед зданием правительства. Несмотря на то что премьер Ион Кику анонсировал отставку Кабмина, аграрии выйдут на главную площадь страны, чтобы подвести итоги протестов, а также напомнить властям, что они не отказались от своих требований. Об этом сообщил Sputnik сельхозпроизводитель из Леовского района Ион Плэмэдялэ.

Николай Паскару.
© Sputnik / Osmatesco
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Акция аграриев намечена на 11.00. Пока неясно, как будет проходить их мероприятие, потому что полиция объявила, что движение по периметру площади планируется приостановить из-за с инаугурации избранного президента Майи Санду.

По словам Плэмэдялэ, сельхозпроизводители намерены обсудить и согласовать свои требования.

Ранее фермеры заявляли, что будут оказывать давление на правительство, чтобы оно выполнило их требования, в противном случае они готовы были оставить сельскохозяйственную технику перед парламентом, правительством, администрацией президента и даже заблокировать КПП.

К настоящему времени фермеры добились от властей сохранения ставки НДС в сельском хозяйстве на прежнем уровне — 8%.

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Тема:
Протесты в Кишиневе (186)

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