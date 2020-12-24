Молдавские аграрии снова собираются на протест

Транспортники объявили, что отказываются от протестов, однако аграрии все-таки соберутся на Площади великого национального собрания.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. В четверг молдавские сельхозпроизводители собираются перед зданием правительства. Несмотря на то что премьер Ион Кику анонсировал отставку Кабмина, аграрии выйдут на главную площадь страны, чтобы подвести итоги протестов, а также напомнить властям, что они не отказались от своих требований. Об этом сообщил Sputnik сельхозпроизводитель из Леовского района Ион Плэмэдялэ.

Акция аграриев намечена на 11.00. Пока неясно, как будет проходить их мероприятие, потому что полиция объявила, что движение по периметру площади планируется приостановить из-за с инаугурации избранного президента Майи Санду.

По словам Плэмэдялэ, сельхозпроизводители намерены обсудить и согласовать свои требования.

Ранее фермеры заявляли, что будут оказывать давление на правительство, чтобы оно выполнило их требования, в противном случае они готовы были оставить сельскохозяйственную технику перед парламентом, правительством, администрацией президента и даже заблокировать КПП.

К настоящему времени фермеры добились от властей сохранения ставки НДС в сельском хозяйстве на прежнем уровне — 8%.

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