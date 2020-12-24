Обращение пятого президента Молдовы: что заявил Игорь Додон

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Пятый президент Молдовы Игорь Додон поблагодарил граждан страны за поддержку и доверие, оказанную ему в период, когда он находился на посту главы государства.

"Уважаемые граждане, хочу в первую очередь в конце мандата поблагодарить вас за поддержку и доверие. Я старался и думаю, что у меня это получилось — быть президентом, который всегда находился рядом с вами, рядом с каждым. Нет граждан, которым, когда они обратились ко мне, я хотя бы не попытался помочь. Большинство помощь получили", – заявил Додон.

Он отметил, что сделает все, чтобы и далее быть рядом с гражданами страны. "Я буду активен в районах – вы снова увидите меня в своих селах, городах, как и во время моего мандата, мы будем видеться, общаться. Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы помочь вам. Я обязан обеспечить интересы 700 тысяч граждан, которые проголосовали за меня на этих выборах", – сказал Додон.

По его словам, он обязан от имени граждан "следить за тем, что будет делать новый президент". "Чтобы она не оступилась, чтобы она выполнила данные вам обещания. Обещаю, что буду рядом с вами, как это было всегда. Хочу пожелать вам счастливых праздников рядом с близкими. С божьей помощью мы справимся, мы переживем и этот сложный период", – добавил Игорь Додон.

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