В Страшенах семья отравилась угарным газом

Молдавские медики за два дня выполнили порядка четырех тысяч вызовов, среди них отравление угарным газом и роды.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. В Страшенском районе, в селе Лозова целая семья отравилась угарным газом, об этом сообщили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи.

Экипаж скорой помощи приехал спустя несколько минут после звонка о происшествии.

"Прибыв на место, медики обнаружили мать с двумя детьми 13 и 14 лет. Все они получили отравление угарным газом. Им оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в Страшенскую районную больницу", - говорится в сообщении IMSP.

Еще один случай, где потребовалась помощь медиков: в Сорокском районе 24-летняя девушка вызвала скорую, когда у нее начались схватки.

"Медики прибыли быстро, но роды развивались стремительно, и девушка родила в машине скорой помощи по пути в роддом", - отметили в сообщении.

Молодую маму и ее новорожденного сына госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

За прошедшие 48 часов в Центр догоспитальной скорой медпомощи поступило 3954 вызова. Госпитализация потребовалась 1492 пациентам, из них 1327 – взрослые и 165 – дети.

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