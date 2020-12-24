Конец первого семестра: школьники отправились на зимние каникулы

Молдавские школьники будут отдыхать на зимние праздники 17 дней. Первый семестр дети закончили, заключительная неделя прошла "на удаленке".

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Ученики начальных классов, гимназий и лицеев отправились в четверг на зимние каникулы. Отдых для учащихся продлится 17 дней, они вернуться в школу 11 января.

Последний день занятий означает также конец первого семестра 2020/2021 учебного года.

Второй семестр откроется сразу после каникул, 11 января и завершится 31 мая 2021 года.

Напомним, последнюю неделю дети учились удаленно в связи с неблагоприятной ситуацией с пандемией COVID-19.

Министерства образования, культуры и исследований выступило с призывом ко всем руководителям учебных заведений продолжать соблюдать все меры по борьбе с распространением коронавируса, а также стараться исключить другие рискованные ситуации во время каникул.

Период каникул был установлен ранее министерством в соответствии с учебным планом.

Следующие каникулы для учащихся ожидаются весной с 5 по 8 марта, а также на пасхальные праздники с 1 по 10 мая.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova