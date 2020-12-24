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Пустой класс в школе

Конец первого семестра: школьники отправились на зимние каникулы

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201224/33015684/konets-pervogo-semestra-shkolniki-otpravilis-na-zimnie-kanikuly.html

Молдавские школьники будут отдыхать на зимние праздники 17 дней. Первый семестр дети закончили, заключительная неделя прошла "на удаленке".

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Ученики начальных классов, гимназий и лицеев отправились в четверг на зимние каникулы. Отдых для учащихся продлится 17 дней, они вернуться в школу 11 января.

Сдача ЕГЭ по литературе.
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Последний день занятий означает также конец первого семестра 2020/2021 учебного года.

Второй семестр откроется сразу после каникул, 11 января и завершится 31 мая 2021 года.

Напомним, последнюю неделю дети учились удаленно в связи с неблагоприятной ситуацией с пандемией COVID-19.  

Министерства образования, культуры и исследований выступило с призывом ко всем руководителям учебных заведений продолжать соблюдать все меры по борьбе с распространением коронавируса, а также стараться исключить другие рискованные ситуации во время каникул.

Период каникул был установлен ранее министерством в соответствии с учебным планом.

Следующие каникулы для учащихся ожидаются весной с 5 по 8 марта, а также на пасхальные праздники с 1 по 10 мая.

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