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Протест аграриев.

Пробки в центре Кишинева: аграрии заблокировали главную магистраль города

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201224/33017726/probki-v-tsentre-kishineva-agrarii-zablokirovali-glavnyy-prospekt-goroda.html

Проспект Штефана чел Маре перекрыт. Протестующие фермеры вывели несколько тракторов на проезжую часть.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Отрезок проспекта Штефана чел Маре между законодательным органом и президентурой заблокирован. Митингующие фермеры вывели несколько тракторов на проезжую часть, перекрыв движение транспорта. 

Аграрии
© Sputnik / Mihai Caraus
Молдавские аграрии снова собираются на протест

Один из лидеров аграриев Ион Пламэдялэ рассказал Sputnik Молдова, что перекрытие движения по проспекту было спонтанной и незапланированной акцией протестующих.

Он отметил, что вскоре они отгонят тракторы с проезжей части, и движение возобновится.

При этом Пламэдялэ уточнил, что фермеры не забирают свою сельхозтехнику из центра столицы. В начале следующей недели они планируют встретиться с руководством страны, не уточнив, имеется ли в виду новый президент Майя Санду.

Только после этого сельхозпроизводители решат, уезжать или оставаться с тракторами на площади Великого национального собрания и перед парламентом.

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