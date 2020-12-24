Пробки в центре Кишинева: аграрии заблокировали главную магистраль города

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Отрезок проспекта Штефана чел Маре между законодательным органом и президентурой заблокирован. Митингующие фермеры вывели несколько тракторов на проезжую часть, перекрыв движение транспорта.

Один из лидеров аграриев Ион Пламэдялэ рассказал Sputnik Молдова, что перекрытие движения по проспекту было спонтанной и незапланированной акцией протестующих.

Он отметил, что вскоре они отгонят тракторы с проезжей части, и движение возобновится.

При этом Пламэдялэ уточнил, что фермеры не забирают свою сельхозтехнику из центра столицы. В начале следующей недели они планируют встретиться с руководством страны, не уточнив, имеется ли в виду новый президент Майя Санду.

Только после этого сельхозпроизводители решат, уезжать или оставаться с тракторами на площади Великого национального собрания и перед парламентом.

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