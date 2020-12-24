Опубликована программа новогодних акций в Кишиневе – праздники пройдут онлайн

Примэрия столицы сообщила, когда и где можно будет посмотреть трансляции и видеопроекты, приуроченные к Новому году.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Примэрия столицы опубликовала программу новогодних онлайн-трансляций. Так, 24 декабря, в канун Рождества по новому стилю, с 19.15 до 20.50 на общественном телеканале Moldova-1 и в социальных сетях стартует благотворительный проект "Зимняя сказка". Мероприятие будет транслироваться также и в записи 31 декабря, в канун Нового года.

В рамках благотворительной кампании, которая пройдет с 24 декабря по 14 января, будут собираться пожертвования для детей, оказавшихся без попечения родителей.

Также 24 декабря и 14 января с 17.30 до 18.15 в рамках зимних праздников будут представлены художественные программы Cu-n colind și-un crăciunel и Leru-i ler și flori de măr при участии художественных коллективов. Трансляцию будет вести общественный телеканал Moldova-1.

В то же время 31 декабря с 21.15 до 23.50 будет транслироваться новогодняя программа под названием Vis de iarnă с участием Муниципального оркестра народной музыки, а также известных артистов из Республики Молдова и Румынии.

Культурно-художественная программа, подготовленная примэрией Кишинева к новогодним праздникам, отличается от организованных в прошлые годы.

Чтобы снизить риск заражения граждан коронавирусом, за большинством мероприятий кишиневцам придется следить онлайн и по телевидению.

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