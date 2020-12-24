19:52 24 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.03
  • USD17.25
  • RUB0.23
  • RON4.32
  • UAH0.61
Поиск
Новогодняя елка.

Что запрещено приднестровцам в предстоящие праздничные дни

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (199)
10710
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/0b/32855671.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201224/33018436/chto-zaprescheno-pridnestrovtsam-v-predstoyaschie-prazdnichnye-dni.html

Исключительные меры при проведении новогодних и рождественских мероприятий в этом году введены из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации.

ТИРАСПОЛЬ, 24 дек – Sputnik. На предстоящий праздничный период в Приднестровье введен ряд ограничений в связи с негативной динамикой заражения коронавирусом нового типа.

"Под запретом проведение любых торжественных мероприятий, включая новогодние корпоративы и дни рождения с участием гостей, не являющихся членами семьи или родственниками, в организациях общественного питания", – отметили в МВД Приднестровья.

Новогодняя елка в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
В Кишиневе запретили новогодние корпоративы
Ранее оперативным штабом был введен запрет на проведение новогодних корпоративов в организациях всех форм собственности. Решения вступили в силу.

"Я призываю каждого соблюдать в предстоящие праздники правила COVID-безопасности в полной мере. Это не должно происходить под страхом наказания. Это в первую очередь забота о себе и близких", – подчеркнул руководитель оперштаба Руслан Мова.

В новогодние праздники приднестровцы будут отдыхать с 1 по 10 января. За 6 и 8 января они должны будут отработать 16 и 30 января.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (199)

По теме

Новогодние праздники будут семейными. Хотим мы этого или нет...
Отели Турции - без новогодних программ
Теги:
Новый год, зимние праздники, праздники, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Африканские черепахи Geochelone sulcata лакомятся рождественским блюдом в парке животных города Ньиредьхаза, Венгрия.
Фото – Рождество для черепахи и не только...
Самые яркие моменты церемоний инаугурации президентов Молдовы в одном видео.
Самые яркие моменты церемоний инаугурации президентов Молдовы в одном видео
На президентском посту
Все президенты Молдовы за период ее независимости

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться