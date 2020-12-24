Что запрещено приднестровцам в предстоящие праздничные дни

Исключительные меры при проведении новогодних и рождественских мероприятий в этом году введены из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации.

ТИРАСПОЛЬ, 24 дек – Sputnik. На предстоящий праздничный период в Приднестровье введен ряд ограничений в связи с негативной динамикой заражения коронавирусом нового типа.

"Под запретом проведение любых торжественных мероприятий, включая новогодние корпоративы и дни рождения с участием гостей, не являющихся членами семьи или родственниками, в организациях общественного питания", – отметили в МВД Приднестровья.

Ранее оперативным штабом был введен запрет на проведение новогодних корпоративов в организациях всех форм собственности. Решения вступили в силу.

"Я призываю каждого соблюдать в предстоящие праздники правила COVID-безопасности в полной мере. Это не должно происходить под страхом наказания. Это в первую очередь забота о себе и близких", – подчеркнул руководитель оперштаба Руслан Мова.

В новогодние праздники приднестровцы будут отдыхать с 1 по 10 января. За 6 и 8 января они должны будут отработать 16 и 30 января.

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